Ege'nin iki yakasını buluşturan seferlerde ilk feribot Selanik'ten İzmir'e geldi

İZMİR - İzmir ile Yunanistan'ın Selanik kenti arasında düzenlenen seferler kapsamında ilk feribot geldi. Feribot, 13 saat süren yolculuğun ardından İzmir'e demirledi.



İzmir- Selanik arasındaki feribot seferleri, dün itibarıyla başladı. İlk sefer, Levante Ferries şirketine ait 'Smyrna di Levante' adlı feribot ile Selanik'ten İzmir'e yapıldı. Uzunluğu 160, genişliği 21 metre olan 300 araç ve 948 yolcu taşıma kapasitesine sahip feribot, Selanik'ten dün saat 17.00'de yola çıktı ve bu sabah saat 08.00'de İzmir Limanı'na demirledi. Seferde toplam 119 yolcu, 5 araç, 2 TIR ve 1 motosiklet yer aldı. Hem yolcu hem özel araç hem de TIR kapasitesi olan feribot, İzmir-Selanik seferleri ile Türkiye ve Yunanistan'ı birbirine bağlıyor. Feribot salı, perşembe, pazar günleri İzmir'den Selanik'e saat 19.00'da geri dönecek. Selanik-İzmir arasındaki seferlerin 13 saat sürmesi bekleniyor. Sefer ücretlerinin kişi başı 81 eurodan başlayıp, düzenlendiği belirtildi. Ege'nin iki yakasını buluşturan seferler ile karşılıklı ticaret ve turizm alanlarında kazanç sağlanması hedefleniyor.



'FERİBOTLA YOLCULUK HARİKAYDI'



Feribottan inen yolculardan Mehmet Berberoğlu, "Yunanistan'a turistik amaçlı gittim. Atatürk'ün evinin de bulunduğu Selanik, müthiş bir şehir. Kara yolu ile uzun bir yolculuktu. Dönüşte deniz yolunu tercih ettim. Feribotla yolculuk harikaydı. Benim için çok ilginç bir tecrübe oldu, aracımla feribota bindim. Bu seyahati arkadaşlarımla birlikte de denemek isterim" dedi.



'İZMİR'DE OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'



Feribotun kaptanı Chrıstos Moraıtıs, yolculuklarının çok iyi geçtiğini belirterek, "İzmir'de olduğumuz için çok mutluyuz. Selanik ile İzmir arasındaki karşılıklı olarak, bu feribot sefer yapacak. Firmanın hayali, başka gemilerinin de olması. Türkiye'de çok eskiden, bir kez de İstanbul'a gitmiştim. Türk ve Yunan yolcularımızı feribot seferlerimizi kullanmaya bekliyoruz" diye konuştu.