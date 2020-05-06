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Ege Denizi'nde it dalaşı iddiası

Türk savaş uçaklarının, Ege'de Yunan hava sahasını ihlal ettiği öne sürüldü.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:39
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Ege Denizi'nde it dalaşı iddiası

YUNANİSTAN - Yunanistan, Türk savaş uçaklarının, Ege'de Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti. Yunanistan’a air Mirage savaş uçağı pilotları Yunan hava sahasını ihlal ettikleri iddia edilen Türk F-16 uçaklarına kilitlendikleri açıklandı. Türkiye’ya ait iki F-16 uçağına kitlenen Yunan Mirage savaş uçaklarının pilotlarının telsiz konuşmaları yayınlandı. Yunanlı pilotun diğer Mirage pilotuna Türk uçağına kitlendiğini ifade eden “Ona sahibim. Hedefime girmek üzere” dediği ileri sürüldü. Yunanlı yetkililer olayın görüntüsü olduğu iddia edilen videoyu yayınladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ege Denizinde It Dalaşı IddiasıTürk Savaş Uçakları
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