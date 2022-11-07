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Efnan Aydoğan minicik bedeniyle yaşama savaşı veriyor 

3 aylık Efnan Aydoğan çok sık görülmeyen ölümcül  SMA hastalığıyla savaşıyor. Henüz 15 günlükken SMA teşhisi konulan Efnan bebek  yaşama tutunmak için yardımseverlerin desteğini bekliyor. 

07 Kasım 2022 Pazartesi 10:33
Efnan Aydoğan minicik bedeniyle yaşama savaşı veriyor 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yutkunmak, öksürmek hatta nefes almak için bile makinelere ihtiyacı olan Efnan bebeğin ailesi minik kızlarının sağlığına kavuşacağı günü iple çekiyor.

Spinal Musküler Atrofi olarak adlandırılan  kas kaybı ve zayıflığa sebep olan ve çok sık rastlanmayan SMA hastası 3 aylık Efnan Aydoğan için valilik izniyle yardım kampanyası başlatıldı. 

Gaziantep'te yaşayan ve Aydoğan ailesinin ilk ve tek çocuğu  Efkan bebeğin  yaşama tutunması için gönüllü olan Hilal Yaman

"Bu amansız hastalığın bir tedavisi var ve Efnan'ın en büyük şansı erken teşhis konması. Tedavisi mümkün fakat çok güç.

Toplamamız gereken miktar 33 trilyon!

Takdir edersiniz ki desteksiz toplanabilicek bir mebla değil.

Bu yüzden ne olur Efnan'ın elinden tutun.

Bir umudu da siz olun.." diyor. 

TÜM SOSYAL MECRALARDAN (FACEBOOK, TWİTTER, INSTAGRAM, TİKTOK, YOUTUBE...) ULAŞABİLİRSİNİZ; @smaefnanbebek 

GELİRİN TAMAMININ EFNAN'A BAĞIŞLANDIĞI @efnanıinumutmagazasi hesabımızı da takip edebilirsiniz

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SMA
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