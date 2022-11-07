Efnan Aydoğan minicik bedeniyle yaşama savaşı veriyor 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yutkunmak, öksürmek hatta nefes almak için bile makinelere ihtiyacı olan Efnan bebeğin ailesi minik kızlarının sağlığına kavuşacağı günü iple çekiyor.

Spinal Musküler Atrofi olarak adlandırılan kas kaybı ve zayıflığa sebep olan ve çok sık rastlanmayan SMA hastası 3 aylık Efnan Aydoğan için valilik izniyle yardım kampanyası başlatıldı.

Gaziantep'te yaşayan ve Aydoğan ailesinin ilk ve tek çocuğu Efkan bebeğin yaşama tutunması için gönüllü olan Hilal Yaman

"Bu amansız hastalığın bir tedavisi var ve Efnan'ın en büyük şansı erken teşhis konması. Tedavisi mümkün fakat çok güç.

Toplamamız gereken miktar 33 trilyon!

Takdir edersiniz ki desteksiz toplanabilicek bir mebla değil.

Bu yüzden ne olur Efnan'ın elinden tutun.

Bir umudu da siz olun.." diyor.

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