Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.434,02
ALTIN
969,55
DOLAR
17,32
STERLİN
20,78
EURO
17,58
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mersin Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Mersin Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi...
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Edirnekapı Şehitliği'nde bayram arifesi

08 Temmuz 2022 Cuma 13:41
Edirnekapı Şehitliği'nde bayram arifesi

İSTANBUL - Şehit aileleri ve yakınları Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. 2006 yılında oğlu şehit düşen Anne Safiye Topçuoğlılar, “Tezkeresine 15 gün kalmıştı. Hep acı içindeyiz. Bir şehit gelirse acımız tekrar tekrar yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Elimizden bir şey gelmiyor" dedi. 

Kurban Bayramı arifesinde şehit aileleri ve yakınları sabahın erken saatlerinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelmeye başladı. Ziyarete gelen şehit aileleri mezar başlarında dua edip, Kuran-ı Kerim okudu. Kimi aile mezarları temizleyip çiçek ekerken, kimi de mezar taşlarındaki fotoğrafları sevdi.  


 

BİZDE BİR YOKLUK VAR; HEP ACI İÇİNDEYİZ 

Hakkari Çukurca'da 2006 yılında şehit olan Ümit Topçuoğlılar'ın annesi Safiye Topçuoğlılar, “Tezkeresine 15 gün kalmıştı şehit olduğunda. Nöbet yerine yıldırım düşmüştü. Evlat acısı insanın yüreğinden çıkar mı? 3 kardeşin sonuncusuydu, 2 kardeşi askerliğini yapmış gelmişti. O da Hakkari'ye düştü. Bayram bizim için nasıl geçebilir ki? Bir yokluk var bizde. Bir gerileme var, eski hayatımız yok. Eskiye dönük hiçbir şeyimiz kalmadı. Hep acı içindeyiz. Bir şehit gelirse acımız tekrar tekrar yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Elimizden bir şey gelmiyor" diye konuştu.  


 

“15 YILDIR KOŞA KOŞA ONA GELİYORUM" 

15 yıl önce Şırnak'ta şehit düşen Hasan Güreşen'in annesi Zehra Güreşen de, “O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Tek evladımdı. Ben o günleri hiç hatırlamıyorum. Bana da söylemediler. Hiç hatırlamıyorum. Bildiğim tek şey şehit olduğu. Başka bir şeyi hiç hatırlamıyorum. 15 yıl oldu. 15 yıldır gelip gidiyorum oğluma. O bana gelecekti, ben ona geliyorum. Çare bulamadık. Her gün geliyorum. O bana gelecekti, ben koşa koşa ona geliyorum. Beraber ikimiz oturuyoruz. Anlatıyorum, muhabbet ediyoruz beraber. Anneler için çok büyük bir acı" ifadelerini kullandı.  


 

“ACISI HİÇ BİTMİYOR"

28 yıl önce şehit olan Engin Danyıldız'ın yengesi İkbal Danyıldız ise, “Şırnak'ta 5 aylık askerdi, şehit oldu. Bir taneydi, o yüzden çok üzgünüz. Ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Allah sabır versin. Vatanımız sağ olsun. Bayramlar da çok zor geçiyor. Devamlı gelip ziyaret ediyoruz. Acısı bitmiyor, çok seviyorduk" dedi. 

2006 yılında Şırnak'ta görev yaparken aracın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 21 yaşında şehit olan Cihan Namlı'nın eniştesi Halit Gemici de, “Buraya geldiğimiz zaman devamlı aynı acıyı hissediyoruz. Hiçbir şey değişmiyor. Bu acı dinmeyecek" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Edirnekapı ŞehitliğiBayram Arifesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsansız helikopter G-I, ilk uçuşunu gerçekleştirdi
İnsansız helikopter G-I, ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen son yolculuğuna uğurlandı
Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen son yolculuğuna uğurlandı
Kadir Şeker'in avukatı: Kadir, Türk milletine teşekkür ediyor
Kadir Şeker'in avukatı: Kadir, Türk milletine teşekkür ediyor
Şehit Uzman Çavuş Murat Yıldırım, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
Şehit Uzman Çavuş Murat Yıldırım, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mersin Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Mersin Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Görev yaptığı hastanede öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Görev yaptığı hastanede öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Sağlıkçılar, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki gösterdi
Sağlıkçılar, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki gösterdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول