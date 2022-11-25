E2 YATIRIMCI VİZESİYLE ABD’DE AYDA 10 BİN DOLAR KAZANILABİLİR

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yüksek karlılık oranı ve profesyonel ekibiyle verdiği hizmetlerden bahseden Şekeröz; “Alice’s Candy iş modeli ortalama bir buçuk yılda yapılan yatırımın geri kazanılmasına imkan veriyor. Hatta bazen bu süre daha da kısalabiliyor. Yatırımcılarımıza bunun bir bir ticaret olduğunu mutlaka belirtiyor ve her türlü ticari riski göze almaları gerektiğinin önemli olduğunu söylüyoruz. Biz Alice’s Candy ile Amerika’ya yerleşen herkesin mutlu ve iyi olmasını istiyoruz.”diyerek sözlerine son veriyor.

Siz de E2 Yatırımcı Vizesi ve Amerika’da yeni bir hayat nasıl kuracağınızı öğrenmek istiyorsanız bu yazıya mutlaka göz atmalısınız.

YUNUS ŞEKERÖZ: GREEN CARD ALMAM İLE YOLCULUĞUM BAŞLADI

Amerika yolculuğu yaklaşık 15 yıl önce Green Card çekilişini kazanmasıyla başlayan Şekeröz: “Kaliforniya’ya gittiğimde İngilizce bilmiyordum, bu nedenle California Santa Monica College’da İngilizce eğitimi aldım ve çalışma hayatı içerisinde İngilizceyi yaşayarak öğrendim. O zamanlar hep alışveriş merkezlerinde çalıştım. Şu anda yaptığımız Alice’s Candy iş planının da bu kadar başarılı olmasının temelinde ABD’de çeşitli eyaletlerde bulunan AVM’leri iyi bilmem ve oranın çalışma prensiplerine hakim olmamdan kaynaklanıyor. İlk yıllarda cep telefonu tamiri ve aksesuarları üzerine mağazalar açtım. Çeşitli alışveriş merkezlerinde açtığım 20’den fazla mağaza ile cep telefonu aksesuarı satışı ve cep telefonu tamiri alanında önemli bir tecrübe elde ettim. Ancak bir süre sonra bu sektörde karlılık düşmeye başladı. Özellikle büyük telekomünikasyon ve cep telefonu üreticilerinin telefonlara garanti vermesi ve sigorta sağlaması kırılan ya da bozulan telefonlar için aldığımız talepleri ve karlılığımızı olumsuz etkiledi” açıklamasında bulundu.

ALICE’S CANDY: 2019’DAN BU YANA 50 ŞUBE

Sözlerine şu an Amerika’da kaç şubesinin olduğunu ve ne kadar büyüdüğü ile devam eden Şekeröz, “Cep telefonu aksesuarı ve tamiri konusunda önemli bir tecrübe elde ettikten sonra, bu tecrübemi şekerleme sektöründe değerlendirmeye karar verdim. Şekerleme sektörünün karlılığını ve bu sektöre olan ilgiyi yerinde görmüş biri olarak ilk olarak Colorado eyaletinde kiosk yani standlarda kendin seç konseptiyle jelibon, yumuşak şeker satışına dayanan iş modelini hayata geçirdim. Alice’s Candy olarak 2019 yılından beri şeker sektöründeyiz. Bugün ABD genelinde yaklaşık 50 şubemiz var. Pandemi döneminin tüm zorluklarına rağmen Alice’s Candy olarak %400 büyüme sağladık. Pandemi dönemine rağmen elde etmiş olduğumuz bu başarı bize büyük cesaret verdi” dedi.

ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ

Şeffaf bir şekilde çalışmanın ve yatırımcılara doğru bilgiler vermenin önemine de değinen Şekeröz; “Alice’s Candy iş modelimiz ABD’de E2 yatırımcı vizesiyle yaşamak isteyenler için uygun ve avantajlı bir iş modelidir. Yurtdışında yaşama fikrinin oldukça popüler olduğu şu son dönemlerde ABD’de yaşamak şüphesiz önemli avantajlar sunmaktadır. Alice’s Candy olarak sunmuş olduğumuz iş modelimiz bu noktada E2 vizesiyle ABD’de yaşamayı sağlarken, ticari olarak da avantajlı bir yatırım yapmanızı sağlar. Normalde, bir franchise yatırımı yapıyorsanız ve yaklaşık 4 yılda yaptığınız yatırımı geri kazanıyorsanız iyi bir iş yaptığınız düşünülür. Bizim işimizde yatırım maliyeti düşük olduğu için geri dönüşü de daha hızlı oluyor. Alice’s Candy iş modeli ortalama bir buçuk yılda yapılan yatırımın geri kazanılmasına imkan veriyor. Hatta bazen bu süre daha da kısalabiliyor. Yatırımcılarımıza bunun bir bir ticaret olduğunu mutlaka belirtiyor ve her türlü ticari riski göze almaları gerektiğinin önemli olduğunu söylüyoruz. Biz Alice’s Candy ile Amerika’ya yerleşen herkesin mutlu ve iyi olmasını istiyoruz. Onların mutluluğu bizim için en güzel referans. Alice’s Candy olarak bu konuda tereddütü veya soru işaretleri olan kişilerle bu referanslarımızı şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz” diyerek sözlerine devam etti.

AMERİKA HAYALİNİZ GERÇEK OLABİLİR

Özellikle son dönemlerde yurt dışında yeni bir hayat kurmanın popüler olmasından önce 2019’da pandemiden önce yatırım yoluyla Amerika’ya yerleşmek isteyenlere bayilik sistemiyle iş modeli fırsatı sunan Şekeröz, yatırımcıların kazandığı aylık gelirleri göz önüne aldığında yatırımlarının karlılığını şu sözlerle anlatıyor; “Yatırım maliyetlerimiz aslında çok düşük fakat Türkiye’deki kurdan dolayı yüksek gibi duruyor. Her zaman verdiğim bir örnek var; İstanbul, Ataşehir’de bir daire üç milyon TL’den başlıyor hatta daha da yüksek fiyatlar. Bizim istediğimiz rakamlar bunlara eş değer hatta daha altında. Kiradan elde edecekleri gelir 10-15 bin bandında ancak dolar olarak bu kira geliri 800-900 dolara karşılık geliyor. Ama bizim iş modelimizde yapılan yatırımla ayda ortalama 10 bin dolar gelir elde ediliyor. Diğerinde bir senede kazandığı parayı Amerika’da bir ayda kazanıyor. Bunlar işin ticari boyutu ve getirisi. Bir de ABD’de yaşamanın yaşamsal olarak çok avantajı var. E2 vizesi aldığınız zaman seçme ve seçilme dışında tüm haklardan yararlanıyorsunuz. Çocuklarınız okula gidiyor, eşinizin çalışma hakkı oluyor. Kadınların da kolaylıkla yapabileceği bir iş modeli olduğu için eşler de istedikleri alanda çalışma fırsatı elde ediyor. E2 vizesi kim adına alınırsa alınsın hem vize sahibi hem de vize sahibini eşi ve 21 yaş altındaki çocukları önemli bir avantaj elde ediyor.”

20 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE BİR ŞİRKETİZ

Sözlerine Alice’s Candy olarak şirket değerini ve vize kabul oranlarından bahsederek son veren Şekeröz; “Yes Business Services, amerikarehber.com’dan ve Alice’s Candy sosyal medya hesaplarından bana ve ekibime her zaman ulaşabilir. Kayıt formunu doldurarak ekibimizin onlara ulaşmalarını isteyebilir” Aynı zamanda diğer bayilerine ulaşarak nasıl iş yaptığımızı öğrenebilirler diyerek şeffa bir şekilde anlatan Şekeröz; “Bizim en büyük referansımız hali hazırda iş modelimizi ve bizi seçen yatırımcılarımızdır. Bu yatırımcılarımız ABD’de çalışan, iş modelimizle kar elde eden, Amerika’da ailesiyle bir hayat kurmuş bayilerimizdir. Kendileri, E2 yatırımcı vizesiyle ABD’de yatırım yapmak isteyenlerin geçeceği yoldan geçmiş, zamanında benzer kaygıları taşımış, aynı süreçlerden geçmiş ve aynı şeyleri düşünmüş kişilerdir.

Alice’s Candy iş modelimizle ilgili araştırma sürecinde olan kişiler bu konudaki olası tereddütlerini referanslarımızla görüşme yaparak giderebilirler. Biz Alice’s Candy olarak Amerika’da bugün 20 milyon dolar değerlendirmesi olan bir şirketiz. Kalkıp da 200 bin dolarlık bir yatırım için şirketimizin adına leke sürecek hiçbir adımı atmayız. E2 vizesinin en büyük olayı yatırım yoluyla risk almak, biz bu noktada bile riski minimize etmek için yatırımcılarımızın yanındayız. Şimdiye kadar başvurduğumuz E2 vizesinden hiç red almadık. Bizimle bu yola çıkan herkes sorunsuz bir şekilde bu vizeyi aldı hala süreçleri devam eden başvurularımız da bulunuyor” dedi.