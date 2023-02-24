E-Ticaret Hakkında Bilmeniz Gerekenler Nelerdir?

E-ticaret nedir? Ülkemizde pandemi ile beraber günlük hayatımızın artan bir parçası haline gelen e- ticaret, bir mal ya da hizmetin fiziksel bir mağaza olmaksızın tamamen dijital ortamlarda satışı anlamına gelmektedir. Geleneksel ticaret tiplerine göre birçok farklı avantaja sahip olan e-ticaret sektörüne adım atmak isteyen herkes için faydalı olacak bu yazımızda;

E-ticarete başlamak için geç mi kaldım?

E-ticaret yapmak için gerekenler nelerdir?

E-ticaret yazılımı nedir?

E-ticaret paketleri nelerdir?

E-ticarette reklam ve pazarlama

gibi birçok konu hakkında bilgiler bulabileceksiniz.

Kısaca anlatmak gerekir ise e-ticaret sektörüne giriş yapabilmek adına öncelikle bir şirket sahibi olmanız gerekmektedir. Şirketin türünün şahıs firması, anonim şirketi ya da limited şirketi olması bir fark yaratmamaktadır. Bu şirket çeşitleri kendi içerisinde çeşitli avantajlar barındırsa da başlamak için en basiti olan şahıs firması da oldukça yeterlidir.

E-ticaret nedir? sorusuna cevap verdikten sonra e-ticarette neler satabileceğinizden biraz bahsedelim.

E-ticaret sektöründe standart ticaretinizi dijitale taşıyabileceğiniz gibi benzersiz bir fikriniz doğrultusunda üretim ve satım yapabilirsiniz. Bunun yanında tamamen dijital ürünleri de e-ticaret aracılığı ile satabilirsiniz.

Ülkemizde e-ticaret sektöründe en fazla aşağıda listelenmiş ürünler satılmaktadır.

Giyim ürünleri

Ofis ürünleri

Hırdavat malzemeleri

Evcil hayvan mama ve bakım ürünleri

Spor ürünleri

Kozmetik ürünler

Kişisel bakım ürünleri

Hobi ürünleri

Teknolojik ürünler

Teknolojik ürün aksesuarları

E-Ticarete Başlamak İçin Geç Mi Kaldım?

E-ticaret sektörüne giriş yapmak isteyen kullanıcıların aklını en çok kurcalayan soruların başında “e-ticarete başlamak için geç mi kaldım?” sorusu gelmektedir. E-ticaret dünya genelinde milyarlarca dolarlık bir işlem hacmine sahip harika bir sektördür. Ülkemizde ise yapılan araştırmalara göre e-ticaret ülkemizde henüz potansiyelinin %12’sindedir. İşte tam da bu sebep ile e-ticarete girmek için hâlâ oldukça erkendir.

Fiziksel bir mağaza açmaktan çok daha az risk barındıran e-ticaret; sadece mahallenizdeki, şehrinizdeki müşteriler ile değil tüm dünyadan potansiyel müşterileriniz ile iletişime geçme şansı sunar. Bu sayede satışlarınızı çok daha geniş kitlelere yapabilirsiniz. Üstelik e-ticaret fiziksel bir mağaza açmaya göre oldukça düşük maliyetler içermektedir, sadece yeterli teknolojik alt yapıyı kurup satışlarınıza başlayabilirsiniz.

E-Ticarete Başlamak İçin Neler Gereklidir?

Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi e-ticaret sektörüne giriş yapmak için öncelikle bir şirkete sahip olmalısınız. Ardından ise adımlarınızı doğru atmak için mutlaka bir işletme planı yazmalısınız, bu planda işletmenizin amacını, hedef kitlenizi, ürün ve hizmetlerinizi, pazarlama stratejilerinizi ve finansal hedeflerinizi mutlaka planlayın ve çalışın.

Şirketiniz dışında bir diğer ihtiyacınız ise bir web sitesi veya İnternet mağazasına sahip olma gerekliliğidir. E-ticaret işletmeniz için oluşturduğunuz e-ticaret sitesi sayesinde müşterilerinize ürünlerinizi tanıtabileceğiniz gibi onlarla doğrudan temas etmenizi de sağlayacaktır.

E-ticaret siteniz içinse en gerekli olan hususlar doğru ve güzel bir alan adımı seçimi ve e-ticaret yazılımı konularıdır.

Alan adı kısmından bahsetmek gerekir ise e-ticarete giriş yaparken seçeceğiniz alan adının önemini unutmayın markalaşmaya açık bir isim kadar doğrudan ürün ya da işletmenizi tanıtan bir isim de seçebilirsiniz.

Gelelim en önemli konulardan birisi olan e-ticaret yazılımı hususuna, bunu ayrı bir başlıkta detaylı açıklayacak olsak da e-ticaret yazılımı işletme yönetiminizden ürün yönetimine e-ticarette ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir yazılım çeşididir.

Ardından ise yapmanız gerekenlerin başında ürünlerinizi tedarik etmek gelmektedir, ürünlerinizin fotoğrafları kampanyalarda kullanılacak görsel ve yazılı materyallerini hazırlanması ve siteye yüklenmesi gelmektedir ve en son olarak sitenizin tanıtımını yapacak pazarlama strateji uygulamaya başlamalısınız bunu hemen detaylandıralım.

E-Ticarette Reklam ve Pazarlama

E-ticaret sitenizi açıp sadece beklerseniz satış yapma şansınız nerdeyse 0’dır. Zira kimse sizin işletmenizden ya da ürünlerinizden haberdar değildir. E-ticaret sitenizin tanıtımı açısından yapılması gereken en etkili tanıtım stratejisi sosyal medya üzerinden yapılandır. Özellikle Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformları üzerinden yapılacak reklamlar doğrudan satışınızı arttıracaktır. Bu tarz sosyal medya uygulamalarından ürünleriniz hizmetlerinizi tanıtabileceğiniz gibi doğrudan satışlarda yapabilir aynı zamanda müşterileriniz ile iletişim de kurabilirsiniz.

Özellikle Instagram ve TikTok günümüzde e-ticaret siteleri için oldukça etkili reklam araçlarının başında gelmektedir.

Sosyal medya reklamlarının arından ise arama motoru reklamları ülkemizde bilinen adı ile Google Reklamları gelmektedir. Google ADS adı verilen bu uygulama ile belirli bir ücret karşılığında sitenizi arama sonuçlarında üst sıralara çıkartabilir doğrudan hedef müşterilerinizi sitenize çekebilirsiniz.

Yine Google’ın reklamlarından olan Google Shopping reklamları sayesinde görsel arama sonuçlarından direk olarak ürünlerinizin sergilenmesini sağlayabilirsiniz.

Bunların dışında ülkemizde birçok kişi tarafından kullanılmayan ancak dünya genelinde oldukça popüler olan e-posta pazarlama yöntemi gelmektedir. Müşterilerinizin e-posta hesaplarına kampanya tanıtımları, kişiye özel indirimler gibi mailler atarak yeniden satış yapma potansiyeliniz artacaktır.

E-Ticaret Yazılımı

E-ticaret yazılımı kelimesini yazılımızın “E-Ticaret Nasıl Yapılır?” bölümünde bahsetmiştik, bir e-ticaret işletmesinin en önemli gerekliliği olan e-ticaret yazılımı e-ticaret sitesinin çalışmasını sağlayacak alt yapıyı oluşturan temel yazılımdır. Yanlış bir yazılım tercihi uzun vadede çözülmeyecek problemler ve çeşitli iş yükü sağlayacaktır.

E-ticaret yazılımı tercihi noktasında hata yapma lüksünüz yoktur, sadece işlevselliği değil, satış sonrası destek ve güvenilirlik de bir e-ticaret yazılımı seçerken dikkat etmeniz gereken hususların başında gelmektedir.

İnternet üzerinde basit bir araştırma ile çeşitli fiyatlara sahip e-ticaret yazılımları bulabilirsiniz. Ayrıca bazı sitelerde ücretsiz e-ticaret yazılımları da bulabilirsiniz. Ancak ücretsiz olan bu yazılımları kesinlikle önermiyoruz gerek tamamlanmamış olmaları gerek çeşitli güvenlik açıklarına sahip olması sebebi ile bu yazılımlar işletmenize telafisi oldukça zor olan sorunlar yaratacaktır. Üstelik yine bu ücretsiz yazılımlarda herhangi bir kod bilgisine sahip değilseniz geliştirmeler konusunda destek bulamayacak ve siteniz yerinde sayacak sorunları kendiniz çözmek zorunda kalacaksınız.

Peki ücretli satılan bu kadar yazılım arasında doğru tercihi nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız geldik yazımızın öneri bölümüne, internet üzerinde ücretli olarak satılan birçok farklı e-ticaret yazılımı bulunmaktadır, bu yazılımlar arasından bizim hem fiyat olarak hem de performans olarak önereceğimiz firmaların başında ProTicaret gelmektedir.

ProTicaret, e-ticaret siteler için destek sunan bir yazılım firmasıdır birçok farklı e-ticaret paketi bulunduran ProTicaret e-ticaret yazılımları ile e-ticaret ve e-ihracat ile uğraşan işletmeler için güçlü bir alt yapı sağlayıcısı olarak hizmet vermektedir.

Bünyesinde her bütçeye hitap edebilecek e-ticaret paketleri sunan ProTicaret hem fiyatları hem yazılımın kalitesi hem de güvenilirliği ile işletmeniz için iyi bir iş ortağı olacaktır.

E-ticaret ve e-ihracat siteleri için özel olarak kodlanmış yazılımı sayesinde bu işe başlayan küçük büyük her işletme için harika çözümler sunan ProTicaret, hem sektöre yeni başlayanlar hem de profesyonel bir hizmet almak isteyen tüm işletmeler için oldukça iyi bir tercih noktasında yer almaktadır.

E-Ticaret Paketleri Nedir?

E-ticaret paketleri kelimesini yazımızın “E-Ticaret Yazılımı Nedir?” konusunda ilk kez geçirdik. Peki, nedir bu e-ticaret paketleri?

E-ticaret paketleri, e-ticaret yazılımı sunan işletmelerin yazılımın yanında verdikleri ek hizmetleri bir arada sunduğu hizmet çeşididir. Bu paketler bir e-ticaret sitesini işletmek açısından gerekli tüm hizmetleri sunmaktadır.

E-ticaret paketleri, işletmeler için işleyişi oldukça kolaylaştırmaktadır, bunun temel sebebi ise sitenizin yönetimi konusunda ihtiyacınız olan her şeyi içeren farklı paketler bulunmaktadır.

Yine sizlere önerdiğimiz ProTicaret sahip olduğu alternatif e-ticaret paketleri sayesinde gerek düşük bütçeler ile gerekse kaliteli profesyonel desteğe ve modüllere sahip çeşitli paketler barındırması ile yazımızın önerilen işletme kategorisinde yer almaya hak kazanmıştır.