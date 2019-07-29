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Düzce’den bir acı haber daha geldi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde selde kaybolan 7 kişiden 6’sının cansız bedenlerine ulaşılırken, 3 yaşındaki Kağan Töngel’i bulabilmek için arama çalışmaları bugün de devam etti. Dün, Sinem Kaplan’ın cenazesinin bulunduğu Kozluk mevkiinde Kağan’ın da cenazesi bulundu.

Düzce’den bir acı haber daha geldi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde selde kaybolan 7 kişiden 6’sının cansız bedenlerine ulaşılırken, 3 yaşındaki Kağan Töngel’i bulabilmek için arama çalışmaları bugün de devam etti. Dün, Sinem Kaplan’ın cenazesinin bulunduğu Kozluk mevkiinde Kağan’ın da cenazesi bulundu.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:01
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Düzce’den bir acı haber daha geldi

DÜZCE - Düzce’nin Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyü’nde selde 7 kişi kaybolurken, 19 Temmuz'da Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın, 23 Temmuz'da da anne Nilgün ile kızı 9 yaşındaki Funda Kaplan'ın, dün ise Sinem Kaplan’ın cansız bedenleri bulundu.

Kaybolan Kağan Töngel’i arama çalışmalarına ise bugün devam edildi. Kağan Töngel’i bulabilmek için Esmahanım ile Uğurlu köyleri ve Sakarya’ya bağlı Kozluk Köyü’nde arasındaki 21 kilometrelik hatta arama çalışmaları yoğunlaştı. Dün, Sinem Kaplan'ın cenazesinin bulunduğu bölgede Kağan Töngel'in de cenazesi bulundu.

Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada, “28 Temmuz tarihi itibari ile 316 personel, 68 araç, 3 8X8 anfibik, 8 bot, 10 köpek ile arama çalışmaları devam ediyor'' denildi.

Düzce Valiliği kamuoyunda sel ve su baskınlarının yaşandığı gece saatlerinde köylerde uyarı yapılmadığı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Meydana gelen sel ve su baskını ile ilgili olarak meteoroloji uyarı raporunun duyurulmadığı konusunda medyada çıkan bazı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Akçakoca Kaymakamlığı’na ulaşan meteorolojik uyarı mesajı, 17 Temmuz 2019 Çarşamba günü ilgili tüm muhtarlıklara ve belediyemize zamanında ulaştırılmıştır. Özellikle olayın yoğun yaşandığı köylerimizde gece cami hoparlörlerinden duyurular defaten yapılmıştır. Ayrıca Meteoroloji uyarı raporları Valiliğimizce mutat olarak da basın aracılığı ile vatandaşlarımıza duyurulmaktadır.''

DHA

Anahtar Kelimeler:
DüzceAkçakocaSel
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