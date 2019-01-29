Duygu Karabal babası Vural Ahı’yı kaybetti

İSTANBUL / AYKUT ÜNKER

Önce Vatan Gazetesi yazarlarından Duygu Karabal, Gazeteci ve yazar olan babası Vural Ahı’yı (82) önceki gün tedavi olduğu Bakırköy Ataköy Hastanesi’nde kaybetti. Hakkın rahmetine kavuşan Vural Ahı, Ataköy 5. kısım camisinden kaldırılıp Kozlu mezarlığında toprağa verildi. Duygu Karabal’a ve ailesine Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak acılarını paylaşır, başsağlığı dileriz.

GAZETECİ, YAZAR VURAL AHI KİMDİR?

1937 yılında Bursa Yenişehir’de doğdu. Devlet memurluğu sırasında gazete ve mizah dergilerine siyasi içerikte gülmece türünde yazılar yazdı. Politika, Demokrat, Günaydın, Güneş, Sabah ve Hürriyet Gazetelerinde çalıştı. Uzun bir süre Cumhuriyet’te ve Bilim Teknik Dergisi’nde sağlık üzerine yazılar yazdı. 1992 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından, “Daha iyi yaşam düşü, genç kızların tuzağı” inceleme dalında birincilik ödülüne layık görüldü. Ayrıca Tıp Konsey Birliği’nin verdiği sağlık haberleri ve Araştırma dizi yazılarında iki ödül sahibi oldu.