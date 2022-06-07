Düşüş Sırasında Yüzde 90’dan Fazla Değer Kaybeden Altcoin’ler

2014 yılından beri kripto para haber sitesi olarak hizmet vermekte olan Türkiye'nin ilk kripto para haber kaynaklarından CoinTürk, kripto para piyasasında yaşanan son düşüş ve altcoin’lerde yaşanan büyük geri çekilmeleri derlediği bir yazı kaleme aldı.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Geri Ayı Piyasası

Bitcoin’in 69.900 dolar ile tüm zamanlar rekorunu kırdığı Kasım ayından bu yanan piyasada bir geri çekilme var ve tüm uzman isimler bir ayı piyasasında olduğumuzu ifade ediyor. Lider kripto para birimi Bitcoin 69.900 dolarlık ATH seviyesinden %50’nin üzerinde düşüş yaşadı ve fiyat 24.500 dolar seviyelerine kadar geriledi. Ancak son fiyat hareketlerine bakıldığında BTC’nin toparlandığını görüyoruz ve fiyat yeniden 30.000 dolar seviyelerinin üzerine yükselmiş durumda.

Bununla birlikte BTC’deki son düşüşü Terra olayı tetikledi. Terra ekosisteminin stablecoin birimi olan TerraUSD’nin (UST) dolar sabitini kaybetmesi ve hemen hemen sıfıra yaklaşması piyasada büyük bir düşüşü de beraberinde getirdi. Bununla birlikte LUNA da büyük bir düşüş yaşadı ve sonrasında ekosistem kripto para birimi yatırımcılarının kayıplarını karşılamak için hamleler yapmaya başladı. Bu hamleler sonrasında ise LUNA2 piyasaya sürüldü.

Bunlara ek olarak Bitcoin’in büyük düşüşü ve LUNA olayı tabii ki altcoin’leri de etkiledi. Bazı altcoin’lerde yüzde 90’ın üzerinde düşüşler yaşandığına şahit olduk.

Bu Altcoin’ler Yüzde 90’dan Fazla Düştü

Elde edilen bilgilere göre bazı altcoin’ler rekor seviyelerinin %90’dan fazla altına geriledi. Örneğin; CoinTürk adlı kripto para haber sitesinde de belirtildiği gibi Internet Computer (ICP) 700 dolara kadar yükseldi ve sonrasında düşüş döngüsüne girdi. ICP fiyatı 8 dolar seviyelerinde işlem görüyor ve dolayısıyla ATH seviyesinin yaklaşık olarak %98 altına gerilediği görülüyor.

Buna ek olarak 1 Nisan 2021’de 236 dolar ile rekor kıran Filecoin de (FIL) şu anda yaklaşık olarak 7,9 dolar seviyelerinde işlem görüyor ve bu da %96’dan fazla düşüş yaşandığı görülüyor. Ayrıca bu noktada EOS da dikkatleri çekiyor. çünkü EOS ATH seviyesini 29 Nisan 2018’de gördü 22,7 dolar ile gördü ve şu anda kripto para biriminin değeri 1,3 dolar seviyelerinde. Dolayısıyla EOS ATH seviyesinin yaklaşık olarak %93 altına gerilemiş durumda.

Öte yandan DYDX şu anda ATH seviyesinin yüzde 92 altında işlem görürken LOOKS da yine ATH seviyesinin %91 altında işlem görüyor.