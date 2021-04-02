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"Dünyanın en büyük güneş santrali enerji üretimine başlandı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyanın en büyük güneş enerjisi santralinin Konya'nın Kadapınar ilceçinde elektrik üretmeye başladığını duyurdu. Bakan Dönmez, "Konya Karapınar'da tam 1000 megavat kurulu gücündeki tesisin yapımı devam ediyor. Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle güneş paneli fabrikasını hizmete almıştık. O günden itibaren santral sahasında güneş panelleri monte edilmeye ve elektrik üretmeye başladı. İnşallah 2 yıl içinde bu 1000 megavatlık kurulu gücü de tamamlamış olacağız" dedi.

02 Nisan 2021 Cuma 14:47
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"Dünyanın en büyük güneş santrali enerji üretimine başlandı"

KONYA - Enerji Koordinasyon toplantısı için Konya'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sektör temsilcileri ve oda başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Dönmez, Konya'ya yapılan enerji yatırımlarını anlattı. Bakan Dönmez, "18 yılda yapılan yatırımın bedeli 6 milyar TL civarında. Bu yıl içinde yatırım hedefimiz 612 milyon TL bu da elektrik ve doğal gaz hedefimiz. Konya aynı zamanda sanayi kenti değil, tarım kenti. Özellikle iç turizm başta olmak üzere turizmde hizmet sektörünün hızlıca geliştiği bir yer. Ama aynı zamanda enerji kenti. Hamdolsun Konyamızın başta güneşi olmak üzere yenilenebilir enerji potansiyeli en yüksek olan kentlerimizden birisi" dedi.

'DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ ENERJİ ÜRETMEYE BAŞLADI'

Konya'nın Karapınar ilçesindeki güneş enerjisi santralinin, enerji üretimine başladığını duyuran Bakan Fatih Dönmez, "Konya sınırları içinde dünyadaki en büyük güneş enerjisi santrali inşaatı devam ediyor. Konya Karapınar'da tam 1000 megavat kurulu gücündeki tesisin yapımı devam ediyor. Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle güneş paneli fabrikasını hizmete almıştık. O günden itibaren santral sahasında güneş panelleri monte edilmeye ve elektrik üretmeye başladı. İnşallah 2 yıl içinde bu 1000 megavatlık kurulu gücü de tamamlamış olacağız" diye konuştu.

KONYA NÜFUSUNUN YÜZDE 85'İ DOĞAL GAZ KULLANIYOR

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ayrıca 4 tane biyokütle santralimiz var ki daha çok hayvansal atıkların bertarafı ve değerlendirilmesi kapsamında 90 megavatlık bir tesisten bahsedebiliriz. 2 tane hidroelektrik santralimiz, 2 tane rüzgar, 1 tane termik olmak üzere toplamda 1580 megavatlık bir kurulu gücümüz de söz konusu. Konya  nüfusunun yüzde 85'ine denk gelen bir doğal gaz erişimi söz konusu. 15 ilçe doğal gazı kullanıyor, geriye kalan 16 ilçemize doğal gazı, ne zaman ve nasıl götürebiliriz bunun müzakeresini gerçekleştirdik. Öncelikle nüfusu daha yüksek olan ilçelerimiz başta olmak üzere kalan ilçelerimize de bir planlamayla doğal gazı ulaştırmış olacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezDünyanın En Büyük Güneş Enerjisi SantraliKonya
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