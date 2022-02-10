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Dünya Kukla Festivali’ni 10 bin çocuk ziyaret etti

Tuzla’da 40’ı yabancı, 20’si yerli olmak üzere 60 kuklanın sergilendiği ve Dünya Kuklaları Tuzla’da konsepti ile hazırlanan Tuzla Kukla Festivali, sömestr tatilinde kapılarını ziyaretçilerine açmıştı. Tuzla Marina’da bulunan Fuar, Kongre ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen Kukla Festivali’ne İstanbullu çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Festivale 10 bin çocuğun katıldığı bildirildi.

10 Şubat 2022 Perşembe 13:51
Dünya Kukla Festivali’ni 10 bin çocuk ziyaret etti

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın sömestr tatiline giren İstanbullu çocuklara karne hediyesi olarak başlattığı Kukla Festivali’ne 10 bin çocuk aileleri ile katıldı. Çocuklar festivalde kukla, jonglör, yarışmalar, oyunlar, konser, illüzyon, palyaço ve maskot gösterilerinin yanı sıra konser ve çocuk şarkıları ile unutulmaz bir sömestr tatili yaşadı. Çocuklar ayrıca atölyelerde kukla üretimini deneyimle fırsatı yakaladılar. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da festivalin açılış törenine katılarak çocuklarla oyun oynayarak kukla üretmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi YazıcıDr. şadi YazıcıKukla Festivali
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