Dünya Kukla Festivali’ni 10 bin çocuk ziyaret etti

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın sömestr tatiline giren İstanbullu çocuklara karne hediyesi olarak başlattığı Kukla Festivali’ne 10 bin çocuk aileleri ile katıldı. Çocuklar festivalde kukla, jonglör, yarışmalar, oyunlar, konser, illüzyon, palyaço ve maskot gösterilerinin yanı sıra konser ve çocuk şarkıları ile unutulmaz bir sömestr tatili yaşadı. Çocuklar ayrıca atölyelerde kukla üretimini deneyimle fırsatı yakaladılar. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da festivalin açılış törenine katılarak çocuklarla oyun oynayarak kukla üretmişti.