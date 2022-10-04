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DÜNYA GENÇLİK KONSEYİN'DEN İSTANBUL YENİMAHALLE GENÇLİĞİNE DESTEK

Dünya Gençlik Konseyi Genel Başkanı Hüseyin Celep 'den İstanbul  Yenimahalle'deki  basketbol sahası için basın duyurusunda bulundu . 

04 Ekim 2022 Salı 11:23
DÜNYA GENÇLİK KONSEYİN'DEN İSTANBUL YENİMAHALLE GENÇLİĞİNE DESTEK

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dünya Gençlik Konseyi olarak 2010  /2022 saha araştırmalarımızda gençlerimizin  iş ,eğitim öğrenim ,kültürel etkinlikler, spor gibi etkinlikler düzenleyerek daha eğitimli ,kültür ahlaklı bir gençlik yetiştirmek için çalışıyoruz .

Yapmış olduğumuz çalışmalarda aile içi davranış bozukluğunun giderilmesi adına gençlerimizin sosyal hayatta daha çok sporla yapmaları her yönden daha verimli olacağını görülmektedir . Sosyal ekonomik sıkıntısı yaşayan gençlerimizin her daim destek olmaya çalışıyoruz.

Yenimahalle muhtar adayı Arif Öztürk beyin Dünya Gençlik Konseyi 'Genel başkanı Hüseyin Celep ' iletmiş olduğu Yenimahalle gençlerinin bir spor sahası olmamasını nedeni ile eski bir basket sahası olduğunu yalnız basket sahası terkedilmiş ve spor yapacak gibi gözükmediği eksiklerinin olduğu söyledi.

Yenimahalle'mizde basketbol sahası var sadece modern hale getirmek, güvenilir bir alana dönüştürmek gerekmektedir.

 Çocuklarımızın basketbol oynaması için gerekirse İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kapısını çalacağız. Bakırköy Belediye Başkanı’nın kapısını çalacağız. İstanbul Valimizin kapısını çalacağız. Bakırköy Kaymakamının kapısını çalarak, bu aslan parçaları için bir an önce buranın çocuklarımız için oyun alanı haline getirmek zorundayız.

Dünya Gençlik Konseyi  Genel başkanı Hüseyin Celep gerekli kurumlarla bu konuyu peşinde olucaganı  her şey gelicegimiz yıldızları için  hep  destek olacağız dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dünya Gençlik KonseyiHüseyin Celep
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