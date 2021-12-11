DÜNYA AHISKALI TÜRKLER BİRLİĞİ IV. GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRILDİ

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Ziyaeddin KASSAiNOV

DATÜB Genel Başkanı



Sayın Başkanım;

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği IV. Genel Kurul

Davetiyenizi aldım.

Daha önce belirlenmiş programlarım sebebiyle katılamayacağımı üzüntülerimle ifade ediyorum.

Ahıskalı Türk; Dede Korkut hikâyeleriyle büyüyen, Yunus Emre’nin dilini konuşan, Zarina’nın, Mihriban’ın, Zöhre’nin, Ruzanna’nın, Azim’in, Kâmil’in yarım kalan şanlı bir destanıdır.

Ahıskalı Türklerin Çarlık Rusya zamanında 188’lü yılların başından itibaren karşı karşıya kaldıkları baskı, zulüm ve sürgünler, 2.Dünya Savaşı yıllarında kırk bin civarında Ahıskalı gencin SSCB askeri olarak savaşa alınması ile birlikte daha da artmıştır.

Askere alınanların anne ,baba ve yakınları maalesef SSCB lideri Stalin ve İçişleri Bakanı Beriya tarafından şimdiki Gürcistan toprakları olan öz yurtlarından yok edilme amacıyla sürgün süsü verilen soykırım operasyonuna tabi tutulmuşlardır.

15 Kasım 1944 tarihinde bir gece yarısı basılan köy ve kasabaların sivil ve masum ahalisi topyekûn Orta Asya ülkelerine gönderilip, bu gittikleri yerlerde de bin parçaya bölünerek sürgün edildiler.

Halka; “Emniyetiniz için geçici olarak güvenli bölgelere gideceksiniz, kısa süre sonra da yurdunuza döneceksiniz” yalanı söylenmişti.

Ama gerçekte, Ahıska bölgesini Türklerden temizleyip, Türkiye’nin bu bölgeyle irtibatını kesmek için yapılmış olan bir operasyondu.

93 Ahıska muhaciri bir alenin çocuğu olarak dileğim; Ahıskalıların bitmeyen sürgününün artık sona ermesidir.

Bu konuda başta Rusya, Gürcistan ile Birleşmiş Milletler ve ilgili bütün ülkeler üzerlerine düşeni yapmalıdır.

Bu vesile Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milletine Ahıskalı Türklere hak ettikleri kıymeti verdikleri için minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

Ve tabi ki, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle vatandaşlık ve iskân noktasında soydaşlarımıza sahip çıkılması her türlü takdirin üzerindedir.

Ahıskalı Türkler, kuşaktan kuşağa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın kendileri için yaptığı bu iyilikleri gelecek kuşaklara şerefle anlatacaktır.

Dünya var oldukça, Türkiye var olacak..

Türkiye’de var oldukça, Ahıskalı Türklerin her daim yanında olacaktır.

Çünkü Ankara; ne kadar Edirnelinin,

Ardahanlının , Hakkârilinin,

Yozgatlının ise o kadar da Ahıskalı Türklerindir.

Genel Kurulumuzun birlik ve dirliğimize vesile olmasını diliyor, yeni seçilecek yöneticilerimize başarılar dilerken bu güne kadar emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.

Sizin şahsınızda genel kurulumuza katılan bütün saygıdeğer hazirunu saygı ile selamlıyorum.

Yalçın Topçu

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Genelbaşkan ZiyaeddinKaseinov'a gönderdiği sesli mesajda, "Ahıskalı Türkler sürgün süsü verilen soykırıma tabi tutulmuşlardır" dedi.