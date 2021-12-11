Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,035.48
ALTIN
795.73
DOLAR
13.88
STERLİN
18.45
EURO
15.73
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'den ihaleye davet
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'den...
İSKİ Genel Kurulu toplanıyor
İSKİ Genel Kurulu toplanıyor
TOKİ'den İzmir'de arsa satışı
TOKİ'den İzmir'de arsa satışı
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek
Adalet Bakanlığı personel alacak
Adalet Bakanlığı personel alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

DÜNYA AHISKALI TÜRKLER BİRLİĞİ IV. GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRILDİ

11 Aralık 2021 Cumartesi 18:45
3 Okunma
DÜNYA AHISKALI TÜRKLER BİRLİĞİ IV. GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRILDİ

HABER MERKEZİ

Ziyaeddin KASSAiNOV
DATÜB Genel Başkanı
 
Sayın Başkanım;
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği IV. Genel Kurul
Davetiyenizi aldım.

Daha önce belirlenmiş programlarım sebebiyle katılamayacağımı üzüntülerimle ifade ediyorum.

Ahıskalı Türk; Dede Korkut hikâyeleriyle büyüyen, Yunus Emre’nin dilini konuşan, Zarina’nın, Mihriban’ın, Zöhre’nin, Ruzanna’nın, Azim’in, Kâmil’in yarım kalan şanlı bir destanıdır.

Ahıskalı Türklerin Çarlık Rusya zamanında 188’lü yılların başından itibaren karşı karşıya kaldıkları baskı, zulüm ve sürgünler, 2.Dünya Savaşı yıllarında kırk bin civarında Ahıskalı gencin SSCB askeri olarak savaşa alınması ile birlikte daha da artmıştır.

Askere alınanların anne ,baba ve yakınları maalesef SSCB lideri Stalin ve İçişleri Bakanı Beriya tarafından şimdiki Gürcistan toprakları olan öz yurtlarından yok edilme amacıyla  sürgün süsü verilen soykırım operasyonuna tabi tutulmuşlardır.

15 Kasım 1944 tarihinde bir gece yarısı basılan köy ve kasabaların sivil ve masum ahalisi topyekûn Orta Asya ülkelerine gönderilip,  bu gittikleri yerlerde de bin parçaya bölünerek sürgün edildiler.

Halka; “Emniyetiniz için geçici olarak güvenli bölgelere gideceksiniz, kısa süre sonra da yurdunuza döneceksiniz” yalanı söylenmişti.

Ama gerçekte, Ahıska bölgesini Türklerden temizleyip, Türkiye’nin bu bölgeyle irtibatını kesmek için yapılmış olan bir operasyondu.

93 Ahıska muhaciri bir alenin çocuğu olarak dileğim; Ahıskalıların bitmeyen sürgününün artık sona ermesidir.

Bu konuda başta Rusya, Gürcistan ile Birleşmiş Milletler ve ilgili bütün ülkeler üzerlerine düşeni yapmalıdır.

Bu vesile Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milletine Ahıskalı Türklere hak ettikleri kıymeti verdikleri için minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

Ve tabi ki, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle vatandaşlık ve iskân noktasında soydaşlarımıza sahip çıkılması her türlü takdirin üzerindedir.

Ahıskalı Türkler, kuşaktan kuşağa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın kendileri için yaptığı bu iyilikleri gelecek kuşaklara şerefle anlatacaktır.

Dünya var oldukça, Türkiye var olacak..
Türkiye’de var oldukça, Ahıskalı Türklerin her daim yanında olacaktır.

Çünkü Ankara; ne kadar Edirnelinin,
Ardahanlının , Hakkârilinin,
Yozgatlının ise o kadar da Ahıskalı Türklerindir.

Genel Kurulumuzun birlik ve dirliğimize vesile olmasını diliyor, yeni seçilecek yöneticilerimize başarılar dilerken bu güne kadar emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.

Sizin şahsınızda genel kurulumuza katılan bütün saygıdeğer hazirunu saygı ile selamlıyorum.

Yalçın Topçu
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı


Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Genelbaşkan  ZiyaeddinKaseinov'a gönderdiği sesli mesajda, "Ahıskalı Türkler sürgün süsü verilen soykırıma tabi tutulmuşlardır" dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 11.12.2021 18:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'den ihaleye davet
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'den ihaleye davet
İSKİ Genel Kurulu toplanıyor
İSKİ Genel Kurulu toplanıyor
TOKİ'den İzmir'de arsa satışı
TOKİ'den İzmir'de arsa satışı
Mis kokulu Alişan
Mis kokulu Alişan
YENİ YIL GECESİ, LEZZET, MÜZİK, EĞLENCE,  IZAKA TERRACE İLE BOĞAZ’DA BULUŞUYOR
YENİ YIL GECESİ, LEZZET, MÜZİK, EĞLENCE,  IZAKA TERRACE İLE BOĞAZ’DA BULUŞUYOR
Ekvador Cumhuriyeti Büyükelçisi’nden ULUSKON’a ziyaret
Ekvador Cumhuriyeti Büyükelçisi’nden ULUSKON’a ziyaret
İmamoğlu: Terör örgütü üyesi ise bu kişiler, gelip tutuklayacaklardır
İmamoğlu: Terör örgütü üyesi ise bu kişiler, gelip tutuklayacaklardır
Amanoslar'da PKK'lı teröristlerin sığınağı tespit edildi
Amanoslar'da PKK'lı teröristlerin sığınağı tespit edildi
Gül: Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesiyle daha adil bir dünya kuracağız
Gül: Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesiyle daha adil bir dünya kuracağız

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma