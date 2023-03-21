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Dubai'den Türkiye'ye Yardım

Deprem, sel üst üste gelen doğal afetlerin ardından birçok ülke gibi Dubai'de Türkiye için yardım kampanyası başlattı.

21 Mart 2023 Salı 13:52
Dubai'den Türkiye'ye Yardım

HABER: AZİZ KARATAŞ

BAE’nin Dubai emirliğinde gerçekleşen yardım kampanyasında gönüllülerden oluşan ekipler, Türkiye için hazırlanan yardım kolilerini birlikte paketledi. Dubai emiri Muhammed bin Raşid el-Maktum ile veliaht prens Hamdan bin Muhammed bin Raşid El Maktum da gönüllüleri ziyaret ederek Türkiye’ye desteklerini yineledi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türkiye büyükelçisi Tugay Tunçer ve Dubai başkonsolosu Onur Şaylan da yardım kampanyasının düzenlediği salonda hazır bulundu. BAE medya ofisi tarafından Dubai’de yaşayan birçok ünlü isimler de yardım kampanyasına davet edildi.

Dubai’deki devlet medya ofisinin daveti üzerine kampanyaya katılan Dubai'de yaşayan ünlü Türk model - sunucu Esra Nur Türker, " Dubai devlet medya ofisinin davetlisi olarak burada bulunmak ve ülkeme yapılan yardımların gönderilmesi için elimden geleni yapmak beni çok duygulandırdı. Bireysel olarakta gerekli yardımlar yapıyorum. Bu organizasyonda katkıda bulunan herekse teşekkür ederim." Dubai’de hazırlanan koliler aynı gün içerisinde deprem bölgelerine transfer edildi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
DubaiEsra Nur Türker
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