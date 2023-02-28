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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, deprem bölgesini ziyaret etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Türkiye'de deprem bölgesindeki sahra hastanelerini ve çadır kentleri ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

28 Şubat 2023 Salı 16:08
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, deprem bölgesini ziyaret etti

Ankara

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Türk halkıyla dayanışmasını göstermek, sağlık yetkilileri, çalışanlar ve depremzedelerle görüşmek üzere dün Gaziantep'e geldi. Ghebreyesus'e ziyaretinde DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge de eşlik etti.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, bugün Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Belçika'nın kurduğu sahra hastanesini ziyaret ederek sağlık personeliyle bir araya geldi.

Ghebreyesus, "Şu andaki başlıca sağlık ihtiyaçları, yara yönetimi, solunum yolu enfeksiyonları ve psikolojik destek. UMKE ekiplerinin yakın işbirliğinden de etkilendim." ifadesini kullandı.

Ziyaretiyle ilgili Twitter'dan fotoğraf ve görüntüler paylaşan Ghebreyesus, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen'e teşekkürlerini ileterek, Belçika'nın bu zor zamanlarda Türk halkıyla birlikte olduğunu ve DSÖ ile yakın işbirliği yaptığını vurguladı.

"Türkiye'de bu denli bir yıkım görmek yürek parçalayıcı"

Ghebreyesus, Sağlık Bakanlığı Koordinatörü Dr. Esra Paçacı'nın kendisine bilgi verdiği anları paylaşarak, "Dr. Esra Paçacı'nın dediği gibi, toplumdaki ve özellikle çocuklardaki ruh sağlığı ve psikolojik ihtiyaçlar, sürekli destek gerektiriyor. Bu ağır kriz anında birlikte çalışan tüm uzmanlara teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımında bölgedeki yıkıma dair çektiği video ve fotoğraflara yer veren Ghebreyesus, "Türkiye'de bu denli bir yıkım görmek yürek parçalayıcı." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, bir çadır kenti ve Konya Büyükşehir Belediyesinin "Ağız ve diş sağlığı teşhis ve tedavi aracının" fotoğraflarına yer verdiği paylaşımında da şunları kaydetti:

"Hatay'da birçok insan depremler nedeniyle her şeyini kaybetti. Yetkililer, bu insanlara rutin aşılama, diş sağlığı ve çocuklar için psikolojik destek veren birincil sağlık merkezleri dahil karşılama merkezleri kurdu."

AA

Anahtar Kelimeler:
DSÖ Genel Direktörü GhebreyesusDeprem Bölgesi
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