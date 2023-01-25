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DSİ'den satılık tarım arazileri

25 Ocak 2023 Çarşamba 15:04
DSİ'den satılık tarım arazileri

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mülkiyeti Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne ait Antalya ili sınırları içerisinde bulunan 46 adet tarım arazisi, kapalı teklif usulü ile satılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin, geçici teminat makbuzlarıyla birlikte DSİ 13.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden verilecek olan satış işlemleri ile ilgili şartname ve teklif mektubunu doldurarak 10 Şubat 2023 tarihi saat 12.30'a kadar İhale Komisyon Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale 10 Şubat 2023 tarihinde saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Şartname ve teklif Mektubunu alabilmek için geçici teminatın yatırılması şarttır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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