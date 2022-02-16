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Dr. Ahmet Yöney, Deva Partisi Esenler’in kurucu ilçe başkanı oldu

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Partiyi kurduktan sonra 81 ilde teşkilatlanmaya devam ediyor.

16 Şubat 2022 Çarşamba 14:11
Dr. Ahmet Yöney, Deva Partisi Esenler’in kurucu ilçe başkanı oldu

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

2023 Haziran  seçimlerine tek başına katılmak için Türkiye’de teşkilat yapısına  hız veren Deva Partisi, İstanbul’un bir çok ilçelerindeki teşkilatlanmalarını hemen, hemen tamamladı.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partiyi kurduktan sonra 81 ilde teşkilatlanmaya devam ediyor. 2023  Haziran seçimlerine katılmak için Türkiye’de teşkilat yapısına hız veren Deva Partisi, İstanbul’un bir çok ilçelerindeki teşkilatlanmalarını hemen, hemen tamamladı.

Bu noktada parti kurulduktan sonra ince eleyip sık dokuyan DEVA Partisi, Esenler ilçe kurucu başkanlığına Esenler’de Diş Kliniği olan Dr. Ahmet Yöney atandı.

Ayağının tozu ile gazetemize açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Esenler kurucu ilçe başkanı Dr. Ahmet Yöney ”Evet geçen ay Genel başkanımız sayın Ali Babacan’ın tensipleri ile yaklaşık beş yüz bin nüfusu 17 mahalleden oluşan, demografik yapı olarak da Malatya, İstanbul, Kastamonu, Sivas, Sinop, Giresun, Samsun, diye sıralamaların devam ettiği ilçede kurucu ilçe başkanlığına atandıktan sonra  hemen Esenler Dörtyol’da ilçe binamızı tutarak çalışmalara başladık ‘ben inanıyorum’ ki sayın: Genel Başkanımız Ali Babacan’ın bilgi ve birikiminin bir an önce harekete geçmesi için heyecanlanan milletimizin heyecanlanmasındaki haklılık payını biliyor ve o inançla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Yöney, “Şu aşamada ilçe kurucu yönetim kurulumuzun da oluşumunu sağlayarak çalışmalarımıza hız verdik” diyerek, ilerleyen günlerde  daha detaylı açıklamaları yapacaklarını ifade etti. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
DEVA PartisiAli Babacan
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