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Dolu, Biga'da tarlaları vurdu

Çanakkale’de, dün Bayramiç ilçesindeki köyleri vuran sağanak ve dolu, bugün de Biga ilçesindeki tarım alanlarında zarara neden oldu.

23 Haziran 2020 Salı 15:08
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Dolu, Biga'da tarlaları vurdu

ÇANAKKALE - Çanakkale’de bu sabahtan itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Biga ilçesinde ise, sağanak ile birlikte yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, tarım alanlarında zarara yol açtı.

Sığırcık, Degirmencik ve Bozlar köylerinde etkili olan dolu nedeniyle domates, kivi, elma, erik ve karpuz bahçelerinde maddi zarar oluştu.  



Bozlar köyünde  açıklama yapan Biga Kaymakamı Mustafa Can, "İlçemizde dolu afeti yaşandı. Yaklaşık 5 köyümüzde maalesef tarımsal üretime zarar verdi. Ama hamdolsun, herhangi bir can kaybı yok. Özellikle domates, buğday, arpa gibi ürünlerin yanı sıra meyve ağaçlarında zarar görüküyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz,  şu anda arazide hasar tespit çalışmalarına başladı. Biz de vatandaşlarımıza ziyarette bulunup, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Allah bizi böyle felaketlerden korusun. İnşallah devletimiz de çiftçimizin her türlü zararını karşılayacak" dedi.

Bozlar köyü Muhtarı Mehmet Diken de "Köyümüzde 2 bin 500 dönüm domates, kivi, karpuz, erik tarlaları ve bahçeleri zarar gördü. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Domates tarlası zarar gören Nurettin Aygün ise, "Bu sene ektiğimiz domatesler tamamen zarar gördü. Çok üzgünüm. Devletimizin yardımını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DoluBigaTarlalar
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