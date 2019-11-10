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Dolmabahçe Sarayı'na akın ettiler

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde İstanbul'da törenlerle anıldı. Her yaştan binlerce kişi Ata'nın son nefesini verdiği Dolmabahçe Sarayı'na akın etti. Atatürk'ün hayatını kaybettiği oda, törenin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı.

Dolmabahçe Sarayı'na akın ettiler

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde İstanbul'da törenlerle anıldı. Her yaştan binlerce kişi Ata'nın son nefesini verdiği Dolmabahçe Sarayı'na akın etti. Atatürk'ün hayatını kaybettiği oda, törenin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı.

10 Kasım 2019 Pazar 13:58
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Dolmabahçe Sarayı'na akın ettiler

 İSTANBUL

Dolmabahçe Sarayı önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar ve öğrenciler, Atatürk'ün yatağına ve çevresine beyaz ve kırmızı karanfiller bıraktı. Bazı vatandaşlar Atatürk'ün yatağının önünde dua okurken, bazıları da fotoğraf çekti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar, gözyaşlarını tutamadı.


"AYAĞIM KIRILDI AMA BEN BASTONUMLA GELDİM BURAYA"


Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret eden Şahsenem Soyupak, bastonla geldiğini ifade ederek, "Hem üzgünüm hem de çok gururluyum. Ne mutlu ki Atamız bize böyle bir miras bıraktı. Atamıza çok teşekkür ederiz. Ölene kadar onun izinden gitmeye devam edeceğiz. Ayağım kırıldı ama ben bastonumla yine geldim buraya. Her sene geliyorum" diye konuştu.


"BEBEĞİM İKİ AYLIK, ONUN BURAYA İLK GELİŞİ"


İki aylık bebeğiyle birlikte Dolmabahçe Sarayı'na gelen Sevil Bulut, "Çok gururluyum. Bebeğim iki aylık. Onun buraya ilk gelişi. İnşallah o da bizler gibi Atatürk'ün yolunda ilerleyecek. Geleceğimiz onlar sayesinde çok daha parlak olacak" dedi.


FARKLI KENTLERDEN GELEN ÇOK SAYIDA KİŞİ DOLMABAHÇE SARAYI'NDA


Sadece İstanbul değil, farklı kentlerden de pek çok kişi bugün Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret ediyor. Öğrencileriyle birlikte Kocaeli'nden İstanbul'a gelen Olgun Hayat, "Öğrencilerimizle geldik. Heyecanlıyız bugün. Atamızı sevgiyle anıyoruz. İnşallah bir gün değil 365 gün boyunca onu hatırlarız" diye konuştu.


Sınıf arkadaşlarıyla birlikte Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret eden Ela Aliye Alpkan, "Atatürk öldü diye çok üzülüyorum. Atatürk'ün sözünü dinliyorum. Çalışıyorum, kitaplar okuyorum, okullarda dersler yapıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dolmabahçe SarayıTören81. YıldönümüAtatürk
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