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Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel, ölümünün 6'ncı yılında anıldı

17 Haziran 2021 Perşembe 14:19
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Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel, ölümünün 6'ncı yılında anıldı

ISPARTA - Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 6'ncı ölüm yıl dönümünde, anıt mezarının bulunduğu İslamköy'deki Çalcatepe'de resmi törenle anıldı.

Isparta Valiliği koordinasyonunda düzenlenen resmi anma programına; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Süleyman Demirel'in doktoru da olan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve Demirel'in kardeşi merhum Şevket Demirel'in kızları Neslihan Demirel, Nihan Demirel Atasagun, siyasi parti il başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Pandemi tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen anmada, ilk olarak Süleyman Demirel'in öz geçmişi okundu. Ardından Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı tarafından anıta Cumhurbaşkanlığı çelengi konuldu. Anma programı, aileye taziye ziyaretleriyle sona erdi. Anmaya katılanlar, gül yapraklarıyla donatılan Demirel'in mezarı başında fotoğraf çektirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirelölümünün 6ncı Yılı
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