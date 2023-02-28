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Doğuştan Dönerci: Döner artık ulusal değil uluslararası

Döner artık ulusal değil uluslararası günümüzde Türkiye genelinde döner normal bir yemek iken bambaşka bir lezzete koştu.

28 Şubat 2023 Salı 10:40
Doğuştan Dönerci: Döner artık ulusal değil uluslararası

Döner artık Türkiye genelinde Hatay usulü ve Antakya usulü gibi çeşitleriyle sabitken Ve taco Atina, Berlin, Amsterdam, Beyrut gibi de çeşitler çıkarak döner artık bir lüks yemeğine döndü. Yurtiçi ve yurtdışında döner artık popüler hale gelerek dünya mutfağında tanınan bir yemek oldu. Ve Doğuştan Dönerci'nin (Yusuf Alkan) sözü  gerçek oldu. Döner artık ulusal değil uluslarası oldu. Doğuştan Dönerci de bu sektörün bir parçası olarak çektiği videolarla sosyal medya platformlarının gündemine oturdu. Şimdilik bir şubesi olmayan bu doğuştan hayalinde kendi mahlasıyla bir mekan açmayı hedefliyor. "Döner artık ulusal değil, ve uluslararası" dedi ve Youtube, Tiktok, Instagram gibi sosyal medya platformlarında güzel bir izlenim alarak sosyal medyanın gündemine de oturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Doğuştan Dönerci
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