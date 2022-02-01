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DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN "ÖNCE VATAN GAZETESİ"

01 Şubat 2022 Salı 09:52
DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN "ÖNCE VATAN GAZETESİ"

Günümüzün haber almasını ve bilgi edinmesi için amaçlanan birçok devasal kategorisiyle her geçen gün yeniliklerle karşımıza çıkan ve değerli okuyucularımıza buluşturan gazete kokusunu, sayfa sayfa geçiş hışırtısıyla hizmetimize sunan Önce Vatan Gazetesi İmtiyaz sahibi Abdullah Akosman tarafından ve ekibiyle yayınlanan ‘’ ÖNCE VATAN GAZETESİ ‘’ 1 Şubat 2001 tarihinde yayın hayatına başladı.

22 YILDIR DEVAM EDİYORUZ 

Büyük bir beğeniyle, teşekkürle, takdirle, sizlerin güçleriyle, 07''den 77'sine varıncaya kadar ve her tür hizmet erbaplarının okuyacağı düzeyde Önce Vatan Gazetesi okurlarımızla bugüne kadar gelmiş bulunmaktayız. 1 Şubat 2022 tarihinde 22. yılımızı sizlerle doldurmanın mutluluğunu, sevincini onurunu ve gururunu yaşamaktayız.

TEŞEKKÜRLER 

Günlük yaşantımızın her alanına girdiğin için teşekkür ederim, ‘’ ÖNCE VATAN GAZETESİ ‘’

Modern düşüncenin ortak zevkini ve her a/nımızı bizlere yaşattığın için teşekkür ederim, ‘’ Abdullah Akosman ‘’ ve ekibi

İyi ki doğdun.

Nice nice yıllara,

DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN ‘’ ÖNCE VATAN GAZETESİ ‘’

İyi ki bizlerlesin,

İyi ki seninleyiz ‘’ ÖNCE VATAN GAZETESİ ‘’

KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT KÖŞELERİ BİR AYRICALIK  

Önce Vatan Gazetemizde yayınlanan Kültür Sanat ve Edebiyat köşelerini gazetemizin ekipleriyle birlikte hazırlayan Nihat İlikcioğlu sizlere ücretsiz hizmeye tam gaz devam ediyor  

İlginizi çekebilecek işte o devasal köşelerimizle her daim sizlerleyiz

DUYGULARIN ADRESİ { ŞİİRLER }

EDEBİYAT YELPAZESİ { YAZILAR }

KISA KISA ÖZEL SÖZLER

ve KİTAP TANIT köşeleri seçkin şairlerimiz ve değerli yazarlarımız

Şiirlerinizi, otobiyografilerinizi { özgeçmiş } kültür sanat edebiyat etkinlik haber bültenlerinizi, film, konser, müzik cd albüm ve kitap tanıtımlarınızı, sorularınızı, sorunlarınızı, beğenilerinizi, yorumlarınızı, eleştirilerinizi, isteklerinizi ve şikayetlerinizi bekliyoruz

ÖNCE VATAN GAZETESİ okumaya http://www.oncevatan.com.tr/

Şiirlerinizle yüreğinizin adresine giden ‘’ DUYGULARIN ADRESİ ‘’ yolunu takip etmeye http://www.oncevatan.com.tr/duygularin-adresi-siir-s31.html

Yazılarınızla ‘’ EDEBİYAT YELPAZESİ’yle serinlemeye ve okurlarınızı serinletmeye devam ediyorsunuz http://www.oncevatan.com.tr/edebiyat-yelpazesi-s66.html

KISA KISA ANLIK ÖZEL SÖZLER'inizle A'nı yaşıyorsunuz, yaşatıyorsunuz. http://www.oncevatan.com.tr/kisa-kisa-ozel-sozler-s67.html

KİTAP TANIT köşemizde kitaplarınızı ücretsiz tanıtabilirsiniz https://www.oncevatan.com.tr/kitap-tanit-s72.html

NİHAT İLİKCİOĞLU

Anahtar Kelimeler:
DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN ÖNCE VATAN GAZETESİ
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