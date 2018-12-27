Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90956
ALTIN
216.123
DOLAR
5.2879
STERLİN
6.6632
EURO
6.0209
Bir tonluk bomba ses hızını aşıp hedefi deldi
Bir tonluk bomba ses hızını...
Kartepe yeni yıla hareketli girecek
Kartepe yeni yıla hareketli girecek
Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Sadık Çiftpınar
Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Sadık Çiftpınar
Muğla 3 milyon turist hedefine yaklaştı
Muğla 3 milyon turist hedefine...
Otomobil merdivende asılı kaldı
Otomobil merdivende asılı kaldı

Doğu Türkistan’da Neler Oluyor? 

Doğu Türkistan coğrafyasında soydaşlarımızın yaşadığı zulme, zorbalığa, baskı ve zorlamalara karşı dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Türk Ocakları Şehzadeler Şubesi, konferans organize etti. 

Doğu Türkistan’da Neler Oluyor? 

Doğu Türkistan coğrafyasında soydaşlarımızın yaşadığı zulme, zorbalığa, baskı ve zorlamalara karşı dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Türk Ocakları Şehzadeler Şubesi, konferans organize etti. 

27 Aralık 2018 Perşembe 15:34
0 Okunma
Doğu Türkistan’da Neler Oluyor? 

HASRET DİLEK DELİER

Türk Ocakları Şehzadeler Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Berber, 27 Aralık 2018 Perşembe saat 20:00’de MASKİ Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan konferansa tüm Manisalıları davet etti.

Türk Ocakları Şehzadeler Şubesi, Doğu Türkistan’da Neler Oluyor? konulu konferans düzenledi. Konuşmacılığını İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nden Doç. Dr. Ömer Kul’un yapacağı konferansta, 27 Aralık Perşembe günü saat 20:00’de MASKİ Konferans Salonu’nda Doğu Türkistan coğrafyasında yaşanan acı ve zulümlere dikkat çekilecek.

Türk Ocakları Şehzadeler Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Berber'de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. 

Açıklamasında Türk ve Müslüman olarak hiçbir vatandaşın Doğu Türkistan’da yaşananlara kayıtsız kalamayacağının altını çizen Berber, “Günümüz dünya düzeninde büyük aktör devletler, küresel politikalarını yürütürken, dünya coğrafyasının pek çok yerinde tarihi, kültürel ve sosyolojik özelliklerine dikkat edilmeksizin toplumlar göz ardı edilmektedir. Daha basit bir söylem ile ifade etmek gerekirse, küresel güçler menfaatleri icabınca bazı toplumlara zulüm ediyorlar. Türklüğün tanımını değişik şekillerde yapabilirsiniz. Ancak, Türk’ün bir karşılığı da “zulme, adaletsizliğe karşı koyan millet” demektir. Nerede bir haksızlık varsa, bilinki Türk milleti bunun karşısındadır. Üstelik bu zulme uğrayanlar soydaşınız, dildaşınız, dindaşınız olan ata yurdundaki kardeşleriniz ise buna sessiz kalmanız tabiatınız ile çelişir” dedi.

‘Tüm Manisalıları Bekliyoruz’

Berber açıklamasına şöyle devam etti; “Biz Şehzadeler Türkocağı Şubesi ve kardeş kuruluşlarımız Ülkü Ocakları, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı, Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 27 Aralık Perşembe akşamı saat 20:00’de MASKİ Konferans Salonu’nda Doğu Türkistan’daki kardeşlerimizin acılarına dikkat çekmek, toplumda farkındalık yaratmak amacıyla bir konferans tertip ediyoruz. Bu konferansa hem bir Türk, hem de bir Müslüman olarak zulme karşı kalbinde en ufak bir nefret olan bütün Manisalıları bekliyoruz”.

Hasret Dilek DELİER

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Doğu TürkistanTürk Ocaklarışehzadeler şubesiönce VatanHasret Dilek Delier27 AralıkMaski Konferans Salonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye sınırında bir terörist yakalandı
Suriye sınırında bir terörist yakalandı
Akar'dan CHP'li Özel hakkında suç duyurusu
Akar'dan CHP'li Özel hakkında suç duyurusu
Operasyon için her şey planlandı
Operasyon için her şey planlandı
Sarp Sınır Kapısı'nda rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı
Sarp Sınır Kapısı'nda rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı
AMERİKAN OYUNU MU?
AMERİKAN OYUNU MU?
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ifade için adliyede
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ifade için adliyede
Akpınar ve Gezen hakkında soruşturma
Akpınar ve Gezen hakkında soruşturma
ABD GERÇEKTEN ÇEKİLİYOR MU?
ABD GERÇEKTEN ÇEKİLİYOR MU?
HER 21 ARALIK GELDİĞİNDE… (Kanlı Noel)
HER 21 ARALIK GELDİĞİNDE… (Kanlı Noel)

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ