Doğu Türkistan işgalinin 73. Yıl dönümü

Aziz Türk Milleti, Değerli Basın Mensupları:

Doğu Türkistan 1 Ekim, 1949 yılında İşgalci Çin güçleri tarafından işgal edildiği andan bugüne kadar, Çin Doğu Türkistan’da işgal politikasını uygulaya gelmektedir. İşgalci Çin Doğu Türkistan’da her türlü sömürü faaliyetlerini yürütmekte, asıl Müslüman halkı asimile etmek ve onları Çinlileştirebilmek için tüm devlet aygıtını kullanmaktadır. Çin’in bu asimile pilatikası Doğu Türkistanlıların kimliğinin yok edilmesi, Doğu Türkistan’ının demografik yapısının işgal güçleri tarafından değiştirilmesi ve bu kapsamda dil, din yasağı, serbest seyahat yasağı, doğum yasağı gibi yasaklarının yanı sıra, tarihi eserleri, camileri ve Doğu Türkistan’a özgün medeniyet sembolleri tahrip etmektedir.İşgalci Çin bu tür politikaları sonucu 73 yıldır milyonlarca Doğu Türkistanlı hayatını kaybetmiştir.

İşgal gününden bu yana İşgalci Çin asil toprak sahipleri olan Uygur ve diğer Türk toplulukları doğrudan öldürme, yargısız infaz, müebbet hapis gibi yollarla soykırıma tabi tutmaktadır. Her çeşit fiziki işkenceler, iç organları çalma, tecavüz, hakaret, ırkçılık, hukuksuz tutuklama, dini inanç hürriyetlerinden mahrum bırakma, mal varlıklarına el koyma, alimler kanaat önderleri ve aydınların öldürülmesi, zorla kürtaj ve kısırlaştırma, cami ve kutsal mekânların tahrip edilmesi, Doğu Türkistanlıların Çin’deki fabrikalarda köle işçi olarak zorla çalıştırılması, aileleri parçalama, çocuk kampları, ebeveynleri kendi çocuklarını eğitme ve dil kültürlerini tanıtma haklarından mahrum bırakma, ebeveynleri öldürülen yahut kamplara kapatılan çocukları Çinlilere zorla evlat olarak verme gibi zulümleri uygulamaktadır.İşgalci Çin Doğu Türkistan’da uygulamakta olduğu tüm bu vahşi cinayetleri işleyerek evrensel insan hakları beyannamesindeki tüm maddelerini ihlal etmektedir. Hatta daha fazlası Çin tam anlamıyla Soykırım suçu işlemektedir. Nitekim 2021 yılında Londra’da bağımsızhukukçulardan oluşan bir heyetin kurduğu Uygur mahkemesinde Çinişgalci güçleri DoğuTürkistan’da soykırım yaptığına hüküm verilmiştir.

2013 yılında başlayan Çin’in yeni soykırım politikası yeni bir boyut kazanmış, Çin Doğu Türkistan’da toplama kampları inşa etmeye başlamıştır. Şuan Çin’in Doğu Türkistan’da inşa ettiği kamp sayısı gün gittikçe artmıştır. Bu kamplarda 8 milyona aşkın Doğu Türkistan Türkleri İşgalci Çintarafından kitlesel bir biçimde sözde “eğitim kamplarında” tutsak olarak tutmaktadır. Alimler ve kanaat önderleri, ünlüler, gazeteciler, yazarlar ve zengin iş adamları hapse edilmiş, öldürülmüş ve türlü işkencelere maruz bırakılmıştır. Melek Yuvası adı konulmuş Çocuk kamplarına hapsedilen milyonlarca Doğu Türkistanlı çocuklar Çin Kültürü ve dili ile yetiştirilmektedir Doğu Türkistanlıların kendi kimliğini yaşama, evlatlarına öğretme hakları elinden alınmıştır. Bir de Çin’in son 9 senedir yürütmekte olduğu kültürelyıkım neticesinde16 binden fazla cami yıkılmış, din adamları ve aydınlar tutuklanmıştır ya da işkence edilerek öldürülmüştür.

Xi Jin Ping Çin’in başkanı olarak seçildikten sonra Çin için yeni bir misyon belirledi ve Yol Kuşak İnisiyatifini ilan etti. O günden buyana İşgalci Çin Dünya düzenini bozmaya, Uluslararası Kuruluşları işlevsizleştirmeye, Uluslararası değerleri ve ilkleri açıkça çiğnemeye, her türlü yolsuzlukları desteklemeye başlamaktadır. Çin açık bir şekilde dünyaya tehdit oluşturmaktadır.

İşgalci Çin sadece işgal ettiği topraklarda değil, ihraç ettiği ucuz mallar ve teknoloji ürünleri ile Dünya’ya emperyalist değerleri de ihraç etmekte. Birleşmiş milletler, İnsan hakları izleme örgütü, Dünya bankası ve diğer uluslararası denge ve ortak değerleri korumak amacıyla kurulan kurumları istila etmiş ve kendi menfaatine hizmet ettirmeye çalışmıştır. Afrika ve Orta Asya devletlilerinde kullandığı burç tuzağı neticesinde bu devletlerin kendi topraklarındaki egemenlik haklarını elinden almış, liman, oto yollar ve diğer strateji öneme sahip yerlere el koymuş ve Çin’in ticari projeleri için kullanmıştır.

Son günlerde İşgalci Çin Doğu Türkistan’da sözde “Sıfır COVID” politikası kapsamında karantina adı altında çok sert tedbirleri uygulamaktadır. İli, korla, Urumçi ve Hotan gibi şehirler Çin tarafından tamamen kapatılmıştır.Bölgeden gelen sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bu şehirlerdeki halkın tamamen evlerinden çıkmaların yasaklandığını,halkın temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmadığı, kentte üretim ve günlük yaşamın tamamen durduğu, halkın açlığa terk edildiği ve bundan dolayı insanların evlerinde açlıktan dolayı vefat ettiği bilinmektedir.

Çinzulmündenkaçarak Endonezya’yasığınan ve 2015 yılından bu yana tutuklu olan 4 Uygur Türkünün 2020 yılı Eylül ayında ve bu sene Temmuz ayında uluslararsı kamuoyunun ve Doğu Türkistan teşkilatlarınınçabaları ve ısrarlı taleplerine rağmen Çin’e iade edilmesi ve ölüme terk edilmesi,Biz diasporadakı Doğu Türkistanlıları derinden üzmüştür. Endonezya hükümetninMüslüman ülke ve insan haklarını temel ilkesı olarak kabul edenbir devlet olarak 4 Uygur kardeşimizi ölüme teslim etmesininİslam kardeşliğineve İnsan Hakları anlaşmasına aykırı olduğunun altını çizmek istiyoruz. Bu menvalde, Suudi Arabistan, Fas, Tayland ve diğer Devletlerin geri gönderme merkezlerinde tutuklu olanDoğu Türkistanlıları insanlık dışı muamalelere ve ölüme maruz kalacağı Çin’e iade etmemeyeve Türkiye’deki ailelerine kavuşmalarına izin vermelerine İslam kardeşliği ve evrensel insan hakları ilkelerini referans alarakdavet ediyoruz.

Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği olarak her türlü meşru yollarla Doğu Türkistan halkının özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadelemizde devam edeceğimiz buradan belirtmekle birlikte, tüm Doğu Türkistan halkı adına Adaleti ve İnsan haklarını savunana tüm dünyaya sesleniyoruz; Tüm tarafları Çin’in "terörizm ve dinî aşırılık" bahanesiyle devam ettirdiği bu ırkçı tutumundan, insan hakları ve inanç hürriyeti kısıtlamalarından ve “Çağdaş Nazi İşkence Kampı” uygulamasından bir an önce vaz geçmesi için harekete geçmeye çağırıyoruz. BM genel kurulunu, BM genel sekreteri António Guterres’i ve BM insan hakları yüksek komitesini Doğu Türkistan’da gerçekleşmekte olan bu soykırımın durdurulması için acilen harekete geçmesini veDoğu Türkistan için bir özel temsilci atamasını, bağımsız gözlemleme ekibi göndermesi talep ediyoruz. Ekim ayının ilk haftasıBM insan hakları yüksek komitesinde Doğu Türkistan’daki İnsan hakları ihlallerini müzakere etmek üzere açılması planlanan özel oturumda Türkiye, Malezya, Katar ve diğer tüm üye ülkeleriDoğu Türkistan’daki soykırımı durdurmak için Çin’ekarşıbizim yanımızda durmaya ve Doğu Türkistanlıları desteklemeye çağırıyoruz.

Ayrıca AB, İslam İş birliğiTeşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası kurum ve kuruluşları Çin’in Doğu Türkistan’da gerçekleştirmekte olduğu soykırım suçunu durdurmak için acilen göreve çağırıyoruz.

Saygı ve Selamlar ile:

Hidayet Oğuzhan

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği Başkanı