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'Doğu Akdeniz-2021' tatbikatı 11 ülke gözlemcisine brifing ile başladı

02 Kasım 2021 Salı 16:41
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'Doğu Akdeniz-2021' tatbikatı 11 ülke gözlemcisine brifing ile başladı

MUĞLA -  MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın, Doğu Akdeniz'de, 1-12 Kasım tarihlerinde 11 ülke ile müşterek olarak icra edeceği, 'Doğu Akdeniz-2021' tatbikatı başladı. Tatbikat kapsamında, gözlemcilere ve basın mensuplarına brifing verildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde demirli bulunan çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da Yarbay Cüneyt Talayman tarafından verilen brifinge, 11 ülkeden gözlemciler katıldı. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay ve AFAD'ın sivil katılımcı olarak yer aldığı brifing, Türkçe ve İngilizce yapıldı. Yarbay Cüneyt Talayman, 'Doğu Akdeniz-2021' tatbikatının;

Milli Savunma Bakanlığı'nın çok uluslu, müşterek bir kuvvet ile kamu, sivil kuruluşların katılımıyla insani yardım, doğal afetlerle müdahale usullerini, jenerik bir senaryoya dayanarak denemek amacıyla yapılacağını söyledi. Yarbay Talayman, Doğu Akdeniz'deki tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 26 gemi, deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, amfibi deniz piyade birlikleri ile Sualtı Taarruz ve Sualtı Savunma görev timleri; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taarruz ve genel maksat helikopterleri; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan deniz harekatına taktik hava desteği (F-16 uçakları), Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları ile nakliye uçakları; Jandarma Genel Komutanlığı'ndan arama kurtarma timleri; Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan sahil güvenlik botları ve arama kurtarma helikopterlerinin katılacağını kaydetti.

11 ÜLKEDEN GÖZLEMCİ KATILIYOR

Bahreyn, Irak, Ürdün, Libya, Nijerya, Pakistan, Umman ve Ukrayna'dan toplam 11 gözlemcinin de tatbikatta yer alacağını belirten Yarbay Talayman, "Azerbaycan'dan 1 boarding (gemiye çıkma) timi; Pakistan'dan 1 fırkateyn ve 1 Sualtı Taarruz Timi; NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'den (SNMG-2) 3 fırkateyn ve 1 akaryakıt gemisi; NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'den (SNMCMG-2) 1 karakol gemisi ve 3 mayın avlama gemisi; NATO Müttefik Deniz Komutanlığı'ndan (MARCOM) 1 temsilci de tabikata katılım sağlayacak" dedi.

Yarbay Talayman, TURMARFOR hakkındaki soruyu ise şöyle yanıtladı: "Yüksek hazırlık seviyeli deniz kuvveti karargahları (HRF-M) bir mutabakat muhtırası ile kurulan ve yapılan anlaşmalar ile NATO komutasına verilen milli karargahlardır. Hali hazırda İspanya, Fransa, İtalya ve İngiltere'nin MARFOR karargahları bulunmakta olup, TURMARFOR'un beşinci HRF-M olarak 2023 -2028 yıllarında NATO mukabele kuvveti deniz unsur komutanlığı görevini icra etmesi planlanmaktadır. TURMAFOR Komutanlığı'nın kıyı karargahı Aksaz Marmaris'te konuşludur. TURMARFOR komuta platform olarak 'TCG Sancaktar' belirlenmiştir. 'Anadolu' gemisinin hizmete girmesini müteakip komuta platformunu icra edecektir. TURMARFOR Karargahı, 11'i uluslararası olmak üzere 59 kişiden oluşan barış kadrosuna ve 132 kişilik kriz kadrosuna sahiptir. Ülkemiz için çok önem teşkil etmektedir." 

Bilgilendirme ardından gözlemci 11 ülke komutanları, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu eşliğinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndaki savaş ve çıkarma gemisi ile milli denizaltı 'Çanakkale' önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

'Doğu Akdeniz tatbikatı en son 09-20 Kasım 2019 tarihinde icra edilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz2021Tatbikat
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