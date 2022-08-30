DOÇ. DR. FULYA KÖKSOY, TÜRKİYE’DE BİR İLKE İMZA ATTI

HABER: AZİZ KARATAŞ

Doçent unvanıyla yaptığı birbirinden başarılı araştırma ve yürüttüğü projelerle adından sıkça söz ettiren başarılı eğitimci Dr. Köksoy, profesörlüğe bir adım kala ikinci defa doktor unvanı alarak Türkiye’de bir ilke imza attı.

İlk doktora derecesini Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Uluslar arası Güvenlik Anabilim dalından alan Doç. Dr. Fulya Köksoy, bu ana bilim dalında, gecesini gündüzüne katarak öğrencileri için eğitimin temel taşlarını oluşturdu. Genç, dinamik ve pratik bir zekaya sahip olan Dr. Köksoy, kendisini sürekli geliştirerek hep bir sonraki basamağa çıkmayı başardı ve alanında ulusal ve uluslararası literatüre giren bir çok önemli makale ve çalışmalara imza attı. Batman Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olan Doç. Dr. Köksoy, ikinci doktorasını Ankara Üniversitesi Uluslararası ilişkiler (AB) Bölümü’nde Prof.Dr. Erel Tellal’in danışmanlığında yazdığı “Enerji Politikaları Bağlamında Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu İlişkileri” isimli doktora tezini tamamlayarak Türkiye’de doçentken bu unvanı ikinci kez alan ilk Türk öğretim üyesi oldu.

Doç. Dr. Fulya Köksoy Kimdir?

Lisans eğitimini Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek başarı bursu ve birincilikle tamamladı. Yüksek lisans derecesini Polis Akademisi Uluslararası Güvenlik Bölümü’nden aldı. İkinci yüksek lisansını ise Ankara Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Bölümü’nde tamamladı. Doktora derecesini Polis Akademisi Uluslararası Güvenlik bölümünden kazanan Köksoy, İkinci doktorasını Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (AB) Bölümü'nde tamamladı. 2016 yılında Batman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde göreve başlayan Köksoy, 2021 yılında doçentlik unvanını kazanmıştır. Bununla beraber, 2019 yılından itibaren Siyasi Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı, Şubat 2021'den bu yana Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti, Uluslar arası Güvenlik, Avrupa Birliği ve Çatışma Çözümü başlıca uzmanlık alanlarıdır. Bu bağlamda Küreselleşme, Yükselen Bir Güç: Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa birliği ve Çatışma Çözümü lisans ve yüksek lisans derslerini vermektedir. Bu alanlarda bir dizi yayını bulunan Köksoy’un “Kartal ve Ejderha’nın Valsi: Amerika - Çin İlişkileri”, “Çatışma Çözümü”, editörlüğünü ve bölüm yazarlığını yaptığı

Global and Regional Powers, Küresel Politikalar ve Bölgesel Dönüşümler ve Yeni Küresel Tehdit Siber Saldırılar isimli akademik kitapları bulunmaktadır. Ek olarak, edebiyatla ilgilenen Köksoy’un 14 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan İsimsiz Şiirlerimdin isimli şiir kitabı bulunmaktadır. Ayrıca Doç.Dr. Köksoy, Batman Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü ve IngGlobe Academy'nin Genel Koordinatörü ’dür.