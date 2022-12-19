Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.378,97
ALTIN
1.076,60
DOLAR
18,66
STERLİN
22,75
EURO
19,80
Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
TED Üniversitesi YD Öğretim Görevlisi alacak
TED Üniversitesi YD Öğretim...
İller Bankası A.Ş. 400 Sözleşmeli Personel alacak
İller Bankası A.Ş. 400...
Sabancı Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor
Sabancı Üniversitesi 2 Araştırma...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Diyarbakır’daki bombalı araçlı saldırıda gözaltı sayısı 17’ye yükseldi

19 Aralık 2022 Pazartesi 15:02
Diyarbakır’daki bombalı araçlı saldırıda gözaltı sayısı 17’ye yükseldi

DİYARBAKIR-Mardin kara yolunda, çevik kuvvet midibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen, 8 polis memuru ve 1 sivilin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 17’ye yükseldi. 

Diyarbakır-Mardin kara yolunda 16 Aralık’ta sabah saatlerinde Canlı Hayvan Borsası’nda görevli çevik kuvvet personelini taşıyan midibüsün geçtiği sırada bombalı araçla yapılan saldırıda 8 polis memuru ve 1 sivil yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, olayın kiralık araçla gerçekleştirildiği tespit edildi. Yapılan operasyonla kiralık aracı olay yerine park eden F.A. (24) ile onu taksiyle götüren kişi Lice ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Ardından 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Olay yerine gelerek incelemelere bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı gerçekleştiren F.A.’nın sorgusunda aracı olay yerine getirip, bombayı bıraktığını kabul ettiğini ve şüphelinin kardeşinin 2004 yılında terör örgütündeyken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini söyledi. 

12 ŞÜPHELİYE DAHA GÖZALTI

Yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, 12 şüpheli daha saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK, terör hedeflerini 'Boran' ile vuracak
TSK, terör hedeflerini 'Boran' ile vuracak
MSB: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı
MSB: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı
Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
TED Üniversitesi YD Öğretim Görevlisi alacak
TED Üniversitesi YD Öğretim Görevlisi alacak
İller Bankası A.Ş. 400 Sözleşmeli Personel alacak
İller Bankası A.Ş. 400 Sözleşmeli Personel alacak
BULTÜRK’ÜN BULGARİSTAN GEZİLERİ
BULTÜRK’ÜN BULGARİSTAN GEZİLERİ
Sabancı Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor
Sabancı Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Diyarbakır'da 'M Plaka' kiralama ihalesi
Diyarbakır'da 'M Plaka' kiralama ihalesi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول