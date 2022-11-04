Diyarbakır ve Mardin'de Vakıf taşınmazları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır ve Mardin'de bulunan 27 Vakıf taşınmazını, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle sözleşme tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar kiraya verecek.

Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim % oranı esas alınarak ve emsal, rayiç gözetilerek artırılacak.



İş yeri ve tarım arazisi niteliğindeki taşınmazların kiralama ihalesi 23 Kasım 2022 tarihinde Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında yapılacak.