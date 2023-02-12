Diyarbakır'da Mehmetçik ve gönüllüler 4.200 çadır kuruyor

Diyarbakır (AA)

Kentte yıkılan binalarda AFAD koordinasyonunda arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, diğer yandan depremzedeler için barınma ve yaşam alanı oluşturulması amacıyla çalışma yapılıyor.

Kentte 2 noktada 4 bin 200 çadırdan oluşan iki çadır kent kurulacak.

Bu kapsamda Dicle Nehri kıyısında Silvan Köprüsü yanında 136 dönüm alan üzerine 1800 çadırın kurulumuna başlandı.

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince alanda yapılan alt yapı çalışmalarının ardından çadırlar bölgeye getirildi.

AFAD personeli başta olmak üzere, 7. Kolordu Komutanlığına bağlı askeri birlikler, İl Jandarma Komutanlığı personeli, güvenlik korucuları ve gönüllüler el birliğiyle çadır kurulumu yapıyor.