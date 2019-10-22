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Diyarbakır'da ilçe kaymakamları, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi

Diyarbakır'ın Bismil, Kocaköy ve Kayapınar ilçelerinde görevden alınan belediye başkanları yerine, ilçe kaymakamları belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Diyarbakır'da ilçe kaymakamları, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi

Diyarbakır'ın Bismil, Kocaköy ve Kayapınar ilçelerinde görevden alınan belediye başkanları yerine, ilçe kaymakamları belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

22 Ekim 2019 Salı 09:27
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Diyarbakır'da ilçe kaymakamları, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi

Diyarbakır'ın Bismil, Kocaköy ve Kayapınar ilçelerinde görevden alınan belediye başkanları yerine, ilçe kaymakamları belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırIlçe KaymakamlarıGörev
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