Diyarbakır'da ilçe kaymakamları, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi

Diyarbakır'ın Bismil, Kocaköy ve Kayapınar ilçelerinde görevden alınan belediye başkanları yerine, ilçe kaymakamları belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
DHA
Diyarbakır'ın Bismil, Kocaköy ve Kayapınar ilçelerinde görevden alınan belediye başkanları yerine, ilçe kaymakamları belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
Diyarbakır'ın Bismil, Kocaköy ve Kayapınar ilçelerinde görevden alınan belediye başkanları yerine, ilçe kaymakamları belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
Diyarbakır'ın Bismil, Kocaköy ve Kayapınar ilçelerinde görevden alınan belediye başkanları yerine, ilçe kaymakamları belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
DHA