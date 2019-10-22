Diyarbakır'da ilçe kaymakamları, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi

Diyarbakır'ın Bismil, Kocaköy ve Kayapınar ilçelerinde görevden alınan belediye başkanları yerine, ilçe kaymakamları belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.