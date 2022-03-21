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Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı

21 Mart 2022 Pazartesi 15:23
Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK lehine slogan atan çok sayıda kişi, gözaltına alındı.

Bağlar ilçesinde Nevruz Parkı'nda HDP öncülüğünde düzenlenen, 6 bin polisin görev yaptığı nevruz etkinliğinde 136 bin metrekarelik alanın çevresinde 5 kilometrelik bariyer kuruldu. Gelenler, 3 ayrı girişten ve 2 arama noktasından geçerek alana alınmaya başladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de katıldığı kutlamada polis, terör örgütü PKK ve örgütün elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan, PKK'yı simgeleyen bez parçalarını taşıyan çok sayıdaki kişiyi gözaltına aldı. Polise taş ve flamaların plastik çubuklarını atanlara ise tazyikli su ile müdahale edildi. 

DHA

Son Güncelleme: 21.03.2022 15:29
Anahtar Kelimeler:
HDPnin Nevruz EtkinliğiDiyarbakır
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