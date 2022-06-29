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Diyarbakır'da 'Eren Abluka-19 Narko Terör Operasyonu' başlatıldı

29 Haziran 2022 Çarşamba 09:42
Diyarbakır'da 'Eren Abluka-19 Narko Terör Operasyonu' başlatıldı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 1017 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-19 Narko Terör Operasyonu' başlatıldığını, ilk gününde 6 milyon 376 bin 945 kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da 'Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu' başlatıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat ve jandarma komando özel operasyon timleri ile güvenlik korucularından oluşan 1017 personel görev aldı. 

86 NOKTA TESPİT EDİLDİ

Operasyonun ilk gününde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, jandarma özel harekat ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nca Hani ilçesi Gömeç Mahallesi kırsalında gizlenmiş 86 nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucu 6 milyon 376 bin 945 kök kenevir bitkisi, 245 kilo kubar esrar, 8 bin 400 metre sulama kablosu, 1 su motoru, 100 metre elektrik kablosu ve 5 pil bloku ele geçirildi. 'Eren Abluka' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi. 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 29.06.2022 09:55
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırEren Abluka19 Narko Terör Operasyonu
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