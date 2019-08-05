Diyarbakır'da 420 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

(Diyarbakır), (DHA)

İl Jandarma Komutanlığı'nca, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik Kocaköy kırsalında 1 Ağustos'ta, jandarma komando ve polis özel harekât timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla 'Bayrak-132 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Öcal-02 Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda 3 ayrı noktada toplam 420 bin 100 kök Hint keneviri ve sulama amacıyla tarlaların içerisinde kurulu 550 metre uzunluğunda su hortumu ele geçirildi. Hint kenevirleri, numune alındıktan sonra imha edildi.

8 AYDA 15 MİLYON KÖK HİNT KENEVİRİ VE 9 TON ESRAR

Diyarbakır'da, İl Jandarma Komutanlığı destekli 1 Ocak- 2 Ağustos arasında düzenlenen operasyonlarda 15 milyon 401 bin 507 kök Hint keneviri, 9 ton 131 kilo 942 gram esrar, 24 bin 815 kilo esrar tohumu, 46 bin182 metre su hortumu,16 su motoru ve jeneratör ele geçirildi. 1 Ocak'tan bu yana düzenlenen 381 narko-terör operasyonunda gözaltına alınan 200 şüpheliden 31'i ise tutuklandı.