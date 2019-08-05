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Diyarbakır'da 420 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 420 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır'da 420 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 420 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:08
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Diyarbakır'da 420 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

(Diyarbakır), (DHA)

İl Jandarma Komutanlığı'nca, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik Kocaköy kırsalında 1 Ağustos'ta, jandarma komando ve polis özel harekât timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla 'Bayrak-132 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Öcal-02 Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda 3 ayrı noktada toplam 420 bin 100 kök Hint keneviri ve sulama amacıyla tarlaların içerisinde kurulu 550 metre uzunluğunda su hortumu ele geçirildi. Hint kenevirleri, numune alındıktan sonra imha edildi. 

8 AYDA 15 MİLYON KÖK HİNT KENEVİRİ VE 9 TON ESRAR 

Diyarbakır'da, İl Jandarma Komutanlığı destekli 1 Ocak- 2 Ağustos arasında düzenlenen operasyonlarda 15 milyon 401 bin 507 kök Hint keneviri, 9 ton 131 kilo 942 gram esrar, 24 bin 815 kilo esrar tohumu, 46 bin182 metre su hortumu,16 su motoru ve jeneratör ele geçirildi. 1 Ocak'tan bu yana düzenlenen 381 narko-terör operasyonunda gözaltına alınan 200 şüpheliden 31'i ise tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırHint Keneviriönce VatanJandarmaPKKOperasyon
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