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Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen 'Bayrak-123' operasyonunda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen 'Bayrak-123' operasyonunda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

25 Nisan 2019 Perşembe 11:47
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Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR - Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen 'Bayrak-123' operasyonunda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Açıklamada, operasyonu gerçekleştiren Tabur Komutanlığı emrinde görevli olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un, geçen yıl aynı bölgede ve aynı tarihte şehit olduğu bildirildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un kanının yerde kalmadığı ifade edilen açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırTeröristEtkisiz
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