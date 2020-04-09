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Diyanet'ten Covid-19'dan vefat edenlerin defin işlemleriyle ilgili açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Din İşleri Yüksek Kurulu'nca, "Kovid-19 sebebiyle vefat edenlerin cenazelerinin Kurulumuzun asli fetvası doğrultusunda koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi farz-ı kifâyedir" açıklaması yapıldı.

09 Nisan 2020 Perşembe 13:44
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Diyanet'ten Covid-19'dan vefat edenlerin defin işlemleriyle ilgili açıklama

ANKARA - DİB'den yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan görüş alan Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 22 Mart’ta 'Salgın Hastalık Durumunda Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri' konulu fetva yayımladığı hatırlatıldı. Söz konusu fetvada öncelikle hastalığın bulaşma riskine karşı uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra cenazenin usulüne uygun bir şekilde yıkanıp kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiğinin vurgulandığına, devamında ise hastalığın bulaşma riskine göre bazı zaruret hükümlerine işaret edildiğine dikkat çekildi.

3 Nisan tarihinde, Bilim Kurulu'nun konuyu tartıştığı ve Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazelerine diğer enfeksiyon hastalıklarından vefat edenlerden farklı bir uygulama yapmaya gerek olmadığı kararının iletildiği hatırlatılarak şöyle denildi:

"Son dönemde, fetvadaki aslî hükmün dikkate alınmadığı, bunun yerine zarurete istinaden verilen hükümler çerçevesinde cenaze işlemlerinin gerçekleştirildiği yönünde kurulumuza şikâyetler ulaşmıştır. Bu itibarla, din kardeşlerimize karşı dini olarak son vazifemizi yaptığımız unutulmadan Kovid-19 sebebiyle vefat edenlerin cenazelerinin, kurulumuzun asli fetvası doğrultusunda koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi farz-ı kifâyedir. Gerekli koruyucu kıyafet, teknik ekipman ve ehil gassalların bulunmadığı yerlerdeki cenazelerin de bu imkânların bulunduğu gasilhanelere nakledilerek bu dinî sorumluluğun usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgililer tarafından gerekli tedbirler alınmalıdır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyanetCovid19Defin Işlemleri
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