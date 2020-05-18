Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Beşiktaş'ta rota Sinan Gümüş
Beşiktaş'ta rota Sinan Gümüş
Fenerbahçe'de koronavirüs testi
Fenerbahçe'de koronavirüs testi
Koronavirüs tedavisinde yapay zeka ne kadar etkili?
Koronavirüs tedavisinde yapay zeka ne...
Vuhan'da yaşayan Çinli yazardan itiraf
Vuhan'da yaşayan Çinli yazardan itiraf
Denizlispor'un tercihi yine Polonyalı kaleci
Denizlispor'un tercihi yine Polonyalı kaleci
İş fırsatları için hemen tıkla!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Gecesi' mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi mesajında, insanlığın, yaşadığı krizlerden Kur'an ve sünnetin rehberliğiyle çıkabileceğini belirtti. Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'in hikmet yüklü mesajlarını anlamak, yaşamak ve tüm dünyaya anlatmak, bizler için en önemli sorumluluk ve en ulvi hedeftir" dedi.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:20
0 Okunma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Gecesi' mesajı

ANKARA -  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yayımladığı mesajında, Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevinci içinde olduklarını belirtti. Yarın akşam Kadir Gecesi'nin idrak ve ihya edileceğine değinen Erbaş, bu geceyi diğer bütün zamanlardan üstün kılan özelliklerin başında, Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş olmasının geldiğini belirtti. Erbaş, "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Kur'an'la ilişkimizi gözden geçirmek, başta Rabbimiz olmak üzere kendimizle, çevremizle ve bütün kâinatla ilişkilerimizi tevhit, adalet, merhamet ve güzel ahlak üzere yeniden düzenlemek için önemli bir fırsattır" dedi.

'EN VERİMLİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMELİYİZ'

İnsanlığın, yaşadığı krizlerden Kur'an ve sünnetin rehberliğiyle çıkabileceğini vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu sebeple insana yaratılış gayesini bildiren; adalet, merhamet ve güzel ahlak ekseninde onurlu ve iffetli bir hayatın yolunu gösteren Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak, yaşamak ve onun hikmet yüklü mesajlarını tüm dünyaya anlatmak, bizler için en önemli sorumluluk ve en ulvi hedeftir. Şüphesiz İslam'ın evrensel ilkelerini kuşanarak söz konusu hedefe yürüyenler, Allah'ın inayet ve kudretini her daim yanlarında bulacaklardır. O halde Allah'ın sonsuz rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu esenlik gecesini, gafletle geçen yıllarımızın telafisi için bir fırsat olarak görmeli ve en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. Öncelikle bütün hata ve günahlarımıza tövbe etmeli ve bir daha aynı yanlışlara yaklaşmama azmi ve bilinciyle Allah'tan af dilemeliyiz.  Bu gece, içten ve samimi dualarımıza bütün insanlığı dâhil ederek kin, haset, nefret, korku, ümitsizlik ve ötekileştirmenin olmadığı; güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hâkim olduğu bir hayatın ve dünyanın inşası için çalışma azmimizi yenilemeliyiz. Bunu başarabildiğimizde, gönüllerimize huzur ve inşirah, hanelerimize sekinet ve bereket, toplumsal hayatımıza merhamet ve adalet egemen olacak; yeryüzü, İslam'ın ideali olan esenlik yurduna dönüşecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve İslam âleminin Kadir gecesini tebrik ediyor; yüce Rabbimizden, oruçlarımızı ve tüm ibadetlerimizi kabul buyurmasını; bu gecenin, İslam âleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın sıhhat, hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını niyaz ediyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Ali ErbaşKadir Gecesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
RTÜK Başkanı Şahin: Sevda Noyan'ın söylemleri kabul edilemez
RTÜK Başkanı Şahin: Sevda Noyan'ın söylemleri kabul edilemez
OGM, 18 bin 545 personeli ile orman yangınlarına hazır
OGM, 18 bin 545 personeli ile orman yangınlarına hazır
MHP Domaniç İlçe Başkanı, kalk krizinden yaşamını yitirdi
MHP Domaniç İlçe Başkanı, kalk krizinden yaşamını yitirdi
Mardin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı
Mardin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı
Huzurevlerinde salgınla mücadelede başarının sırrı
Huzurevlerinde salgınla mücadelede başarının sırrı
Cemaatle namazda öngörülen tarih 12 Haziran
Cemaatle namazda öngörülen tarih 12 Haziran
Fatih sondaj gemisinin platform söküm çalışmaları başladı
Fatih sondaj gemisinin platform söküm çalışmaları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alçak saldırıya sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alçak saldırıya sert tepki
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin testi pozitif çıktı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin testi pozitif çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı