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DİSK'ten vergi dairesi başkanlığı önünde açıklama

14 Aralık 2022 Çarşamba 15:05
DİSK'ten vergi dairesi başkanlığı önünde açıklama

İSTANBUL - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), işçilerin ücretlerinde gelir vergisi dilimlerinden kaynaklı kayıpların sona erdirilmesi, gelir vergisi oranlarının düşürülerek vergi dilim miktarlarının yükseltilmesi talebiyle İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünde eylem yaptı. Eylemde yapılan basın açıklamasında "Asgari ücretin net 13 bin 200 lira olmasını talep ediyoruz" denildi.



DİSK, gelir vergisi dilimleri yüzünden işçilerin ücretlerinde yaşanan kayıpların sona erdirilmesi, ücretlilerden alınan gelir vergisi oranlarının düşürülerek vergi dilim miktarlarının yükseltilmesi talebiyle Fatih'teki İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünde açıklama yaptı. Açıklamaya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da katıldı.



Çerkezoğlu, "Gelirde adalet diyoruz vergide adalet diyoruz. Biliyoruz ki sosyal adaletin en önemli araçlarından bir tanesi asgari ücrettir. Bugün asgari ücret tespit komisyonu saat 14.00'te ikinci toplantısını yapacak. Bugün rakamların da masaya geleceği ifade ediliyor. Öncelikle milyonların meselesi olan ve Türkiye'de bir ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücretin insanca yaşayacak bir düzeyde belirlenmesi için mücadelemizi masada değiliz ama iş yerlerinden alanlardan meydanlardan mücadelemizi yürütmeye devam ediyoruz. DİSK olarak tüm açıklamalarımızda da söylediğimiz gibi öncelikli meselemiz Türkiye'nin bir asgari ücretliler toplumu olmasından kurtulmasını sağlamak. Yani Türkiye'nin ortalama ücret haline gelen asgari ücretten kurtarılması ve asgari ücretin sembolik bir ücret haline gelmesidir. Yani asgari ücret değil toplu sözleşme diyoruz. Ücretlerimizi toplu pazarlıkla ve toplu sözleşmeyle belirlemek istiyoruz" dedi. 



Ortak basın açıklamasını DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu ise okudu. 



Arslanoğlu, "Vergide adalet için yapılması gerekenler bellidir: Gelir vergisi oranı ücretlilerde yüzde 10'a düşürülmelidir. Vergi tarife dilimleri en az asgari ücret veya yeniden değerleme oranında artırılmalıdır. İşverenlere uygulanan 5 puan SGK prim desteği çalışanlara da uygulanmalıdır. Asgari ücretin net 13 bin 200 lira olmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DİSKEylemVergi Dairesi Başkanlığı
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