DİSK, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na imzaları teslim etti

ANKARA - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Gelir Vergisi oranında düzenlenme yapılması talebiyle toplanan imzaları Hazine ve Maliye Bakanlığı'na teslim etti.



DİSK, 'İnsanca ücret, vergide adalet' sloganıyla başlatılan kampanyada, çalışanlardan imza topladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve sendika üyeleri, imzaları teslim etmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geldi. Bakanlık önünde toplanan yaklaşık 50 kişi, ellerinde pankartlar taşıyarak taleplerini dile getiren sloganlar attı. İmzaları bakanlığa teslim eden Çerkezoğlu, "Bizim talebimiz, adaletli bir vergi sistemidir yani az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan; faizin, karın, rantın vergilendirildiği adaletli bir vergi sistemi istiyoruz. Bunun için de 4 tane somut talebimiz var. Bu taleplerimizi bakanlığa ilettik. Gelir Vergisi oranının yüzde 10'a düşürülmesini istiyoruz. Vergi dilimi tarifeleri en az asgari ücrete yapılan artış kadar ya da yeniden değerleme oranı kadar arttırılmalıdır ki çalışanlar, hemen bir üst vergi dilimine girerek ücretlerinde kesinti yaşamasın. İşverenlere verilen SGK prim desteğinin işçilere de verilmesini ve damga vergisinin kaldırılmasını istiyoruz. Vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz" dedi.



Çerkezoğlu ve sendika üyeleri, daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na geçti.