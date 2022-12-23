Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.431,08
ALTIN
1.080,22
DOLAR
18,69
STERLİN
22,57
EURO
19,84
Milano Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Milano Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Didim'de otel satış ihalesi
Didim'de otel satış ihalesi
TCDD Taşımacılık A.Ş.'den personel alacak
TCDD Taşımacılık A.Ş.'den personel...
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

DİSK, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na imzaları teslim etti

23 Aralık 2022 Cuma 15:45
DİSK, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na imzaları teslim etti

ANKARA - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Gelir Vergisi oranında düzenlenme yapılması talebiyle toplanan imzaları Hazine ve Maliye Bakanlığı'na teslim etti.

DİSK, 'İnsanca ücret, vergide adalet' sloganıyla başlatılan kampanyada, çalışanlardan imza topladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve sendika üyeleri, imzaları teslim etmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geldi. Bakanlık önünde toplanan yaklaşık 50 kişi, ellerinde pankartlar taşıyarak taleplerini dile getiren sloganlar attı. İmzaları bakanlığa teslim eden Çerkezoğlu, "Bizim talebimiz, adaletli bir vergi sistemidir yani az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan; faizin, karın, rantın vergilendirildiği adaletli bir vergi sistemi istiyoruz. Bunun için de 4 tane somut talebimiz var. Bu taleplerimizi bakanlığa ilettik. Gelir Vergisi oranının yüzde 10'a düşürülmesini istiyoruz. Vergi dilimi tarifeleri en az asgari ücrete yapılan artış kadar ya da yeniden değerleme oranı kadar arttırılmalıdır ki çalışanlar, hemen bir üst vergi dilimine girerek ücretlerinde kesinti yaşamasın. İşverenlere verilen SGK prim desteğinin işçilere de verilmesini ve damga vergisinin kaldırılmasını istiyoruz. Vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz" dedi. 

Çerkezoğlu ve sendika üyeleri, daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na geçti. 

DHA

Son Güncelleme: 23.12.2022 15:50
Anahtar Kelimeler:
DİSKHazine Ve Maliye Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: Uyuşturucuya teslim olmayacağız
Bakan Soylu: Uyuşturucuya teslim olmayacağız
Anayasaya Mahkemesi Başkanı Arslan: Adalet terazisini elinde tutanların sorumluluğu adil karar vermektir
Anayasaya Mahkemesi Başkanı Arslan: Adalet terazisini elinde tutanların sorumluluğu adil karar vermektir
Milano Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Milano Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Didim'de otel satış ihalesi
Didim'de otel satış ihalesi
TCDD Taşımacılık A.Ş.'den personel alacak
TCDD Taşımacılık A.Ş.'den personel alacak
Karaismailoğlu: Hareketlilik merkezlerinin ilk somut örneklerini İstanbul ve Ankara'da hayata geçireceğiz
Karaismailoğlu: Hareketlilik merkezlerinin ilk somut örneklerini İstanbul ve Ankara'da hayata geçireceğiz
Bir Demet Umut Derneği, destekçileri ile bir araya geldi
Bir Demet Umut Derneği, destekçileri ile bir araya geldi
YENİ YIL IŞILTISI
YENİ YIL IŞILTISI
SumSocial ile sosyal medyanın anlık EKG’si çekilebiliyor
SumSocial ile sosyal medyanın anlık EKG’si çekilebiliyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول