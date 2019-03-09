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Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika’ya tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika'nın skandal PKK kararına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika’ya tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika'nın skandal PKK kararına sert tepki

09 Mart 2019 Cumartesi 09:28
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika’ya tepki

ANKARA (DHA) 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika mahkemesinin, terör örgütü PKK ile ilgili aldığı karara ilişkin açıklamada bulundu ve "Belçika İddianame Odasının açıkladığı ve Belçika Federal Savcılığı tarafından PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı yargı sürecinin başlatılmasını önleyen karar kabul edilemez" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika Federal Savcılığının, PKK'nın terör örgütü niteliği konusunda sunduğu tüm kanıtlara rağmen alınan bu kararın, terör örgütlerine çok tehlikeli bir istismar alanı açtığını belirtti. 

Aksoy'un açıklaması şöyle: 

"Belçika İddianame Odası’nın bugün (8 Mart) açıkladığı ve Belçika Federal Savcılığı tarafından PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı yargı sürecinin başlatılmasını önleyen karar kabul edilemez. Belçika Federal Savcılığı’nın PKK’nın terör örgütü niteliği konusunda sunduğu tüm kanıtlara rağmen alınan bu karar, mevcut haliyle, terör örgütlerine çok tehlikeli bir istismar alanı açmaktadır. Bu karara karşı Belçika Yüksek Mahkemesi’ne gitme imkanı bulunmaktadır. Türkiye hukuk mücadelesini kararlılıkla takip edecektir. Müttefikimiz Belçika’nın terörle mücadele sorumluluğu çerçevesinde hareket etmesini ve PKK terör örgütüne karşı gereken adımları atmasını bekliyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıBelçikaPKKBelçika Pkk
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