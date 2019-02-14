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Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya 'Bozkurt' işareti tepkisi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Avusturya’da parlamentoda kabul edilen ve yasalaşma süreci tamamlanan 'Sembol Yasası'nın `Bozkurt` işaretini içerecek şekilde 1 Mart 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olmasını kabul etmiyor ve bir kez daha şiddetle kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya 'Bozkurt' işareti tepkisi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Avusturya’da parlamentoda kabul edilen ve yasalaşma süreci tamamlanan 'Sembol Yasası'nın `Bozkurt` işaretini içerecek şekilde 1 Mart 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olmasını kabul etmiyor ve bir kez daha şiddetle kınıyoruz" denildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:38
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya 'Bozkurt' işareti tepkisi

ANKARA - Dışişleri Bakanlığı tarafından `Bozkurt` işaretine ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Avusturya'da parlamentoda kabul edilen ve yasalaşma süreci tamamlanan `Sembol Yasası`nın `Bozkurt` işaretini içerecek şekilde 1 Mart 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olmasını kabul etmiyor ve bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Tüm uyarılarımıza rağmen, Avusturya İçişleri Bakanlığınca anılan yasa doğrultusunda 11 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan yönetmelikte, ülkemizde yasal bir siyasi partinin sembolü olan “Bozkurt” işaretinin PKK gibi eli kanlı bir terör örgütünün sembolüyle aynı listede yer alması tam bir skandaldır; popülizmin ulaştığı noktayı göstermesi açısından da düşündürücüdür. Avusturya, bu akıl ve mantık dışı kararıyla sadece bu sembolü kullanan siyasi parti ve destekçilerini değil, bütün siyaset kurumunu ve meşru siyaset zeminini hedef almıştır. Avusturya’nın hem ikili ilişkilerimize ciddi etkileri olacak, hem de popülizmi körükleyen çıkmaz sokak siyasetini bırakarak bu yoldan dönmesi beklenmektedir. İlişkilerimizin selameti ve bağnazlığın yerini aklıselimin alması açısından bu elzemdir." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıAvusturyaBozkurt
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