Dikkat Çeken Altcoin Cardano Nedir? ADA Fiyatında Beklentiler

2014 yılından beri kripto para haber sitesi olarak hizmet vermekte olan Türkiye'nin ilk kripto para haber kaynaklarından CoinTürk, son zamanlarda dikkat çeken altcoin’ler arasında bulunan Cardano (ADA) konusunda bir yazı kaleme aldı.

Cardano (ADA) Nedir?

Bir akıllı sözleşme platformu olan ve Ethereum rakiplerinden biri olarak görülen Cardano, daha önce geliştirilen herhangi bir protokolden daha gelişmiş özellikler sunmayı amaçlıyor. 2017 yılında oldukça büyük ilgi gören Cardano’nun kripto para biriminin ise ADA olduğu ifade edilebilir.

Charles Hoskinson tarafından kurulan Cardano çalışmaları esasında 2015 yılında başladı ve piyasaya sürülmesi iki yıl gibi bir süreç aldı. 2017’de piyasaya sürülmeden önce ICO’sunda yaklaşık 60 milyon dolar toplayan ADA, güvenli ve ölçeklenebilir bir şekilde karmaşık programlanabilir değer aktarımlarına olanak tanıyan merkezi olmayan bir platformu olarak tanımlanabilir. Bu noktada Hoskinson’ın Ethereum kurucuları arasında yer aldığını da ifade etmekte fayda var.

Buna ek olarak Cardano’nun iki katmandan oluştuğunu ve bunların ödeme ve kontrol katmanları olduğu ifade ediliyor. Cardaona, hesaplarla ilgili bilgiler bulunana ödeme katmanı ve kimlik, uyumluluk gibi bilgilerin bulunduğu kontrol katmanından oluşuyor. Bunun yanında Cardano’nun bir debit kartı ve Daedalus isimli özel bir cüzdanı bulunuyor. Daedalus cüzdanından karta para gönderilebiliyor ve karttaki para otomatik olarak kullanıcının fiat para birimine çevriliyor.

Cardano Fiyatı

14,6 milyar dolarlık piyasa değeri ile 8. en büyük kripto para konumunda bulunan Cardano (ADA), piyasada yaşanan son geri çekilmeden payına düşeni almış gibi görünüyor. ADA fiyatı 0,4257 dolara kadar geriledikten sonra 0,43 dolarlık önemli seviyeyi geri almayı başardı.

CoinTürk adlı kripto para ve blockchain haber sitesinde de belirtildiği gibi ADA için şu anda 0,43 dolarlık seviye kritik. Bu seviyenin kırılımının önce 0,42 doların sonrasında da 0,38 doların testini beraberinde getirebileceği düşünülüyor.

Son 24 saat içinde yüzde 8 gibi gözle görülür bir şekilde düşüş yaşayan ADA’nın yatırımcılarının ise son günlerde temkinli olmasında fayda var gibi görünüyor.