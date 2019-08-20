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Dikili'de 80 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 80 kaçak göçmen yakalandı.

Dikili'de 80 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 80 kaçak göçmen yakalandı.

20 Ağustos 2019 Salı 12:21
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Dikili'de 80 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR - Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından geçen Pazar günü saat 09.30 sıralarında, Dikili ilçesi Kalem Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, durdurdukları lastik bottaki Afganistan uyruklu 46 kaçak göçmen yakaladı. 15'i erkek, 13'ü kadın, 18'i çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.

Dün saat 01.30 sıralarında ise Sahil Güvenlik uçağı tarafından, ilçedeki Killik Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu saptandı. Bölgeye giden ekipler tarafından durdurulan lastik botta 29'u Suriye, 3'ü Filistin, 1'i Sudan ve 1'i Eritre uyruklu olmak üzere toplam 34 kaçak göçmen yakalandı. 12'si erkek, 9'u kadın, 13'ü çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.

İki ayrı operasyonla yakalanan toplam 80 kaçak, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

Son Güncelleme: 20.08.2019 05:23
Anahtar Kelimeler:
DikiliİzmirKaçak Göçmen
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