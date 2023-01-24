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Dijital baskı ile ofset baskı, birbirinin rakibi değil birbirinin tamamlayıcısıdır

Dijital baskının ofset baskıya oranla, hızlı olması, kişiye özel olması, stok maliyetinin olmaması, az tirajlı işlerde tercih edilmesi ve dijital baskı kalitesinin ofset baskı kalitesini yakalamış olması gibi birçok avantajları bulunuyor. Aynı zamanda, dijital baskı makinelerinde spot renklerin de eklenmesiyle daha büyük bir renk gamutunun olması talebi artırıyor.  

24 Ocak 2023 Salı 10:32
Dijital baskı ile ofset baskı, birbirinin rakibi değil birbirinin tamamlayıcısıdır

Dijital baskı ile ofset baskının, birbirinin rakibi değil birbirinin tamamlayıcısı olduğunu her platformda dile getiren Lidya Grup Satış Direktörü Adem Öz, şunları söyledi:

“Dijital baskı, öncelikle üretim metodu olarak çok daha pratik ve çok daha hızlıdır. Hız, günümüzde artık bir maliyettir ve çok daha hızlı bir şekilde üretimlerin yapılması istenmektedir. Aynı zamanda, düşen baskı tirajları ve üreticilerin ürünlerini çeşitlendirmesiyle beraber, dijital baskıya olan talep artmaktadır. Tabi sadece bunlar değil, aynı zamanda üreticiler için geleneksel baskıya göre, dijitalde bastığı dokümanları stok yapması da gerekmez. Dijital baskı sayesinde bir yanda ürün üretilirken, diğer yanda kullanım kılavuzu veya etiketin üretimi de aynı anda yapılabilmektedir. Dijital baskıdaki teknolojinin gelişmesi ile kalitenin ve baskı çözünülürlüğünün çok yukarıya çıkması, renk gamutlarının çok genişlemesi ve spot renklerin basılabilirliği ilgiyi artırmayı sürdürecektir. Buradaki en önemli konu her zaman ifade ettiğim gibi, ofset baskı ile dijital baskının, birbirinin rakibi değil birbirinin tamamlayıcısı olduğudur. Bir matbaa üreticisi yüksek tirajlı işleri ofsette çözerken, az tirajlı ve yüksek renk gamutuna sahip olan işleri dijitalde çözmeye devam edecektir. Lidya Grup olarak, Xerox, Epson, Efi, Sutec ve Kongsberg markalarımız ile dijital baskı ile ilgili tüm teknolojileri karşılayacak ürün yelpazesine sahibiz.  En son 2022 yılında Kongsberg ile beraber dijital sonlandırıcı tarafında da çözüm üretiyoruz. Kısaca, küçük, orta ve büyük matbaaların bünyelerinde mutlaka bir dijital baskı makinesi yer alıyor ve matbaalar ofsetin yanında dijital baskı makinelerine de ihtiyaç duymaya devam edeceklerdir.” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dijital BaskıLidya Grup
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