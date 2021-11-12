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Didim'de yelkenli devrildi: 1 göçmen öldü, 9'u kurtarıldı

12 Kasım 2021 Cuma 15:14
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Didim'de yelkenli devrildi: 1 göçmen öldü, 9'u kurtarıldı

 AYDIN'ın Didim ilçesinde kaçak yollardan deniz yoluyla Yunanistan'a gitmeye çalışan yelkenli teknenin yan yatmasıyla 1 kaçak göçmen öldü, 9'u da kurtarıldı.

Didim açıklarında kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenli teknenin yan yattığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin çalışması sonucu 9 kaçak göçmen kurtarıldı, 1'inin ise cansız bedeni bulundu. Ölen göçmenin cenazesi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, diğerleri ise işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GöçmenDidim
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