Didim'de otel satış ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Aydın'ın Didim ilçesinde 41.655 metrekare alanda kurulu 13 bloktan oluşan 322 odalı otel kompleksi, açık artırma ile satışa çıkarıldı.

Fevzipaşa Mahallesi Kumlu Caddesi ile Sahil arasında bulunan otel Didim merkeze 16 kilometre uzaklıktadır. Otel Akbük Körfezinde bulunmakta olup, yanında 4 ve 5 yıldızlı oteller bulunmaktadır.