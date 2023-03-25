Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.031,98
ALTIN
1.211,97
DOLAR
19,05
STERLİN
23,50
EURO
20,51
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli...
Atılım Üniversitesi 9 Akademik Personel alıyor
Atılım Üniversitesi 9 Akademik...
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

25 Mart 2023 Cumartesi 14:14
5 Okunma
Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Dicle Üniversitesi’nde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
Gazeteci ve yazar Orhan Karaveli hayatını kaybetti
Gazeteci ve yazar Orhan Karaveli hayatını kaybetti
Malatya’da 5 katlı bina çöktü 
Malatya’da 5 katlı bina çöktü 
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi TBMM'de
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi TBMM'de
Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücünün cesedi bulundu
Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücünün cesedi bulundu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu selden etkilenen Şanlıurfa'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu selden etkilenen Şanlıurfa'da
Yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında karar açıklandı
Yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında karar açıklandı
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi