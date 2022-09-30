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DHMİ, havalimanlarındaki reklam alanlarını kiraya veriyor

30 Eylül 2022 Cuma 15:44
DHMİ, havalimanlarındaki reklam alanlarını kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nda 69 adet, Muğla Milas Bodrum Havalimanında 2 adet, Ankara Esenboğa Havalimanında 17 adet, Trabzon Havalimanında 5 adet, Gaziantep Havalimanında 115 adet olmak üzere toplam 208 adet banner reklam mahallini KDV dahil 12.000.-TL/Adet/Yıl; Ordu Giresun Havalimanında 19 adet, Hatay Havalimanında 11 adet banner, Diyarbakır Havalimanında 16 adet banner olmak üzere toplam 46 adet banner reklam mahallini KDV dahil 10.000.-TL/Adet/Yıl muhammen kira bedelleri üzerinden açık ihale usulü ile Havalimanı Başmüdürlüğü/ Müdürlüklerince ayrı ayrı ihale edilerek 31.12.2022 tarihine kadar kiraya verecek.

Söz konusu mahallere ait sözleşme taslağı ve ihale şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı ile ilgili Havalimanı Başmüdürlük/Müdürlüklerinden beher Havalimanı için ayrı ayrı KDV dâhil 250 TL karşılığında temin edilebilir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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