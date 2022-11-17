DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımına ilişkin ihale düzenleyecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile İç/Dış Hatlar, CIP, Genel Havacılık, Terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesine ilişkin ihaleye çıktı.

Söz konusu işe ait ihale 20 Aralık 2022 günü saat 10.00’da DHMİ Genel Müdürlüğü binasında bulunan 1. Kat Konferans Salonunda İhale Komisyonunca istekliler ve kamuoyu huzurunda kapalı teklif açık artırım usulüne göre yapılacak.



İhaleye katılmak için ihale dosyasının KDV Dahil 150.000 TL bedel mukabilinde satın alınması ve buna dair makbuzun teklif dosyası içerisinde ibrazı gerekmektedir. İstekliler ihaleye ilişkin dosyayı, DHMİ Genel Müdürlüğü KÖİ Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Tahakkuk ve Tarifeler Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görebilir. Kiralamaya teklif verecek İsteklilerin kiralama dokümanını teklif verme tarihinden 3 gün öncesine kadar satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının/dekontunun "Dış zarf" belgeleri arasında İdareye ibrazı şarttır.



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