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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden yeterlilik sınavı ilanı

23 Ocak 2023 Pazartesi 13:25
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden yeterlilik sınavı ilanı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 167 sayılı Yeraltı suları Hakkındaki Kanun ile bu Kanunun 20. maddesine göre hazırlanan Yeraltı suları Tüzüğü' nün 9. maddesi ve Yeraltı suları Teknik Yönetmeliğinin 2. maddesi gereğince yeraltı suyundan içme, kullanma, sulama ve diğer maksatlar için inşa edilecek su sondaj kuyusu, galeri-tünel, keson kuyu, drenaj ve kehrizlerde çalışacaklar için 2023 yılında aşağıda belirtilen dallarda sınav yapılacak.

Duyuru metninin tamamını görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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