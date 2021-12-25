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Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca son yolculuğuna uğurlandı

25 Aralık 2021 Cumartesi 15:31
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Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Fatih Camii’nde düzenlenen son yolculuğuna uğurlandı. 

İstanbul'da iki gün önce tedavi gördüğü hastanede 95 yaşında yaşlılığa bağlı olarak çoklu organ yetmezliğinden 95 hayatını kaybeden Yavaşca için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.  Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, sanat ve siyaset dünyasından isimler, merhumun eşi Ayten Yavaşça, aile üyeleri ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yavaşça’nın naaşı defnedilmek üzere Beşiktaş’ta bulunan Yahya Efendi Türbesi’ne defnedildi.


 

"DOĞDUĞU EV MÜZE OLACAK"

Ayten Yavaşça eşini anlatarak, "61 yıllık bir beraberliğimiz vardı. Büyük bir aşk yaşadık. Ben Yavaşça'ya 'Mutlu musun?' derdim o ise 'Ben Kilisliyim' derdi. Kilisli olmaktan çok övünürdü. Doğduğu evi de müze yapacağız. 2 ay içerisinde müzemiz açılacak" dedi.


 

"GEÇMİŞİNİ BİLMEYENLER GELECEĞİNİ İNŞAA EDEMEZLER"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise "Yeni nesillerin onun eserlerini kültürümüze verdiği büyük emeği bilmesi ve takdir etmesi geleceğimiz için önemli olacaktır. Geçmişini bilmeyenler geleceğini inşaa edemezler. Allah rahmet eylesin" dedi.

DHA

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Klasik Türk Müziği SanatçısıProf. Dr. Alaeddin Yavaşca Son Yolculuğuna Uğurlandı
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